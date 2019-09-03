Суд приговорил Павла Устинова к 3,5 годам колонии за "вывихнутое плечо" омоновца

Тверской районный суд Москвы в понедельник, 16 сентября, приговорил к 3,5 годам колонии Павла Устинова, обвиняемого в "насилии" в отношении представителя власти. Сторона обвинения ранее запросила для него шесть лет колонии.

В ходе заседания судья Алексей Криворучко учел положительные характеристики, однако отметил, что наказанием может выступать лишь реальное лишение свободы. Было решено учесть срок, который Устинов провел в следственном изоляторе из расчета "один день за полтора". Сторона защита намерена обжаловать приговор и привлечь независимых экспертов.

Молодого человека задержали на акции за честные выборы в Мосгордуму 3 августа. По версии следствия, он "оказал активное сопротивление" омоновцу, из-за чего боец "вывихнул плечо".

Сам Устинов отказался признавать вину. Он утверждал, что не участвовал в протестах, а ожидал друга. При задержании же молодой человек, по его собственным словам, только "пытался сохранить равновесие". Свидетели со стороны защиты ранее также подчеркивали, что при задержании он не сопротивлялся.

Протесты за честные выборы в Мосгордуму

Масштабные акции протеста в Москве начались после того, как окружные избирательные комиссии отказали в регистрации целому ряду независимых кандидатов в депутаты на предстоящих выборах в Мосгордуму.

Участники акций изначально требовали допуска отстраненных от голосования кандидатов. Позднее к их требованиям добавились призывы освободить задержанных или арестованных организаторов и участников протестов, а также расследовать случаи непомерно жестокого обращения силовиков с митингующими.

Только на двух протестных акциях - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали жестко, избивая активистов и даже случайных прохожих.

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