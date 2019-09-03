 Суд приговорил Павла Устинова к 3,5 годам колонии за ″вывихнутое плечо″ омоновца | Новости из Германии о России | DW | 16.09.2019

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Россия

Суд приговорил Павла Устинова к 3,5 годам колонии за "вывихнутое плечо" омоновца

Тверской суд счел, что Устинов при задержании на акции протеста в Москве 3 августа оказывал сопротивление силовику, и тот вывихнул плечо. Обвинение просило для молодого человека 6 лет колонии.

Павел Устинов в Тверском суде, сентябрь 2019 года

Павел Устинов в Тверском суде, сентябрь 2019 года

Тверской районный суд Москвы в понедельник, 16 сентября, приговорил к 3,5 годам колонии Павла Устинова, обвиняемого в "насилии" в отношении представителя власти. Сторона обвинения ранее запросила для него шесть лет колонии.

В ходе заседания судья Алексей Криворучко учел положительные характеристики, однако отметил, что наказанием может выступать лишь реальное лишение свободы. Было решено учесть срок, который Устинов провел в следственном изоляторе из расчета "один день за полтора". Сторона защита намерена обжаловать приговор и привлечь независимых экспертов.

Молодого человека задержали на акции за честные выборы в Мосгордуму 3 августа. По версии следствия, он "оказал активное сопротивление" омоновцу, из-за чего боец "вывихнул плечо". 

Сам Устинов отказался признавать вину. Он утверждал, что не участвовал в протестах, а ожидал друга. При задержании же молодой человек, по его собственным словам, только "пытался сохранить равновесие". Свидетели со стороны защиты ранее также подчеркивали, что при задержании он не сопротивлялся.

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Протесты за честные выборы в Мосгордуму

Масштабные акции протеста в Москве начались после того, как окружные избирательные комиссии отказали в регистрации целому ряду независимых кандидатов в депутаты на предстоящих выборах в Мосгордуму.

Участники акций изначально требовали допуска отстраненных от голосования кандидатов. Позднее к их требованиям добавились призывы освободить задержанных или арестованных организаторов и участников протестов, а также расследовать случаи непомерно жестокого обращения силовиков с митингующими.

Только на двух протестных акциях - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали жестко, избивая активистов и даже случайных прохожих.

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    Автор: Григорий Аросев


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