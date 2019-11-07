 Суд приговорил обвиняемого в госизмене физика Ковалева к 7 годам колонии | Новости из Германии о России | DW | 22.06.2020

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Россия

Суд приговорил обвиняемого в госизмене физика Ковалева к 7 годам колонии

Московский областной суд признал бывшего сотрудника ЦНИИМаш Романа Ковалева виновным в государственной измене. Он был учеником физика Виктора Кудрявцева, также обвиненного в госизмене.

Ворота с надписью ЦНИИМаш и логотипом корпорации Роскосмос

Московский областной суд в понедельник, 22 июня, приговорил к 7 годам колонии строгого режима Романа Ковалева, бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш). Физик признан виновным в государственной измене. Процесс проходил в закрытом режиме.

Ковалев был задержан в июне 2019 года. Он является учеником и коллегой физика Виктора Кудрявцева, задержанного в июле 2018 года. В отношении Кудрявцева в РФ также возбуждено уголовное дело о госизмене. Следствие считает, что ученый передавал секретную информацию о гиперзвуковых технологиях в ракетных комплексах "Кинжал" и "Авандард" бельгийскому Фон Кармановскому научному институту аэродинамики (Von Karman Institute for Fluid Dynamics).

Коллеги и семья Кудрявцева настаивают на том, что обмен информацией проходил в рамках совместной программы с Минобрнауки РФ, отчеты по ней находились в открытом доступе, а у самого ученого не было доступа к гостайне. В сентябре 2019 года Кудрявцев был выпущен из следственного изолятора под подписку о невыезде из-за ухудшения здоровья.

В июле 2019 года обвинение в государственной измене было предъявлено еще одному сотруднику ЦНИИМаш - Сергею Мещерякову.

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