 Суд приговорил к заключению экс-главу колонии, где отбывал наказание Дадин | Новости из Германии о России | DW | 16.01.2019

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Россия

Суд приговорил к заключению экс-главу колонии, где отбывал наказание Дадин

Активист Ильдар Дадин обвинял Сергея Коссиева в издевательствах над заключенными. Бывшего начальника ИК-7 приговорили к 2,5 годам колонии, его помощника - к трем.

Ильдар Дадин

Ильдар Дадин

Сергея Коссиева, бывшего начальника исправительной колонии №7 в Карелии, где отбывал наказание гражданский активист Ильдар Дадин, приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима за превышение служебных полномочий. Эту информацию в среду, 16 января, DW подтвердили в Сегежском городском суде.

"Приговор состоялся", - отметила помощница судьи.

Коссиеву запрещено в течение трех лет занимать должности на государственной и муниципальной службах. Другой фигурант дела - Анатолий Луист, экс-заместитель начальника колонии по производству, приговорен к трем годам колонии. Занимать госдолжности ему запрещено в течение двух лет.

Дело рассматривалось в особом порядке

Коссиев проходил по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и об их превышении, Луист - по тем же статьям, а также подозревался в получении взятки. Оба они были взяты под стражу в зале суда. До оглашения приговора экс-глава колонии находился под подпиской о невыезде.

Контекст

Корреспондент DW встретилась с Ильдаром Дадиным сразу после его освобождения из колонии. При личном общении Ильдар рассказал многое из того, о чем не говорят при всех. (02.03.2017)

Ильдар Дадин вышел на свободу 26 февраля. Он был первым в России, кто получил реальный срок за нарушение правил проведения протестных акций. DW вместе с родственниками встречала оппозиционера у входа в колонию. (27.02.2017)

Уголовное дело в отношении Коссиева и Луиста рассматривалось в особом порядке. Прокуратура запрашивала для Коссиева четыре года лишения свободы, для Луиста - четыре года шесть месяцев.

В ноябре 2016 года Коссиев был временно отстранен от работы после жалоб Дадина на избиения. Активист говорил о пытках в колонии и обвинял лично Сергея Коссиева в издевательствах над заключенными

Весной 2018 года в отношении Коссиева было возбуждено уголовное дело. В феврале минувшего года он вышел на пенсию.

Ильдар Дадин стал первым гражданским активистом в России, приговоренным к реальному сроку за "неоднократное нарушение закона о массовых мероприятиях". 7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы осудил Дадина на три года колонии. Позже срок наказания был сокращен на полгода. Верховный суд России 22 февраля 2017 года постановил отменить приговор Дадину и освободить его из колонии. В конце февраля активист вышел на свободу.

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    Автор: Елена Барышева


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