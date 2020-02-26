Суд по делу "Сети": процесс вернулся в Петербург после приговоров в Пензе

Московский окружной военный суд, во вторник, 25 февраля, должен был вернуться к делу петербургских фигурантов резонансного дела "Сети". Дело против Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова рассматривается на выездных заседаниях в 224-м гарнизонном военном суде Петербурга. Следствие считает, что "Сеть" - это террористическое сообщество анархистского толка, участники которого планировали вооруженный госпереворот. Областной суд Пензы 10 февраля уже приговорил фигурантов из этого города к реальным срокам лишения свободы от 6 до 18 лет.

Последнее заседание по петербургской части дела "Сети" прошло в июне 2019 года. На нем суд решил отправить так называемый "свод" (иначе - устав) "Сети" на экспертизу. В разговоре с DW адвокат Виктора Филинкова Виталий Черкасов предполагал, что продолжительный перерыв может быть связан с желанием московских судей дождаться приговора в Пензе - и в той или иной форме повторить его.

Заседание во вторник было запланировано на 15.00, Филинкова и Бояршинова доставили в суд около 13.00, примерно в это же время к суду стали подтягиваться первые активисты и журналисты. Поддержать анархистов пришли также лидер движения "За права человека" Лев Пономарев, уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов и родители подсудимых.

Сначала собравшихся предупредили, что заседание начнется на два часа позже - якобы судьи задерживаются на пути из Москвы. Приставы предложили всем разойтись и прийти к назначенному времени, но никто не послушался. В ожидании судей толпа выкрикивала "Запускай!" и "Свободу политзаключенным!".

Подсудимые просят не пускать на процесс НТВ

Во вторник публичный процесс так и не начался. Московские судьи зашли в здание в сопровождении конвоя только в 18.00 - это официальное окончание рабочего дня судов. Активисты проводили их в зал криками "Свободу политзаключенным". Как объяснил адвокат Виталий Черкасов, заседание состоялось только технически, а по существу начнется в среду.

Это связано с тем, что судьи опоздали, а сами фигуранты попросили суд провести предварительный отбор журналистов, которые могут присутствовать на заседании. "Виктор и Юлий высказали желание, чтобы в первую очередь присутствовали журналисты либерального пула и просили не пускать в зал представителей НТВ", - объяснил Черкасов. Судьи решили, что селекция может занять много времени, поэтому и отложили заседание.

Разная реакция на расследование "Медузы"

Многие из пришедших на заседание слушателей во вторник обсуждали расследование "Медузы". На прошлой неделе издание опубликовало статью, в которой, со ссылкой на материалы дела "Сети", предположило, что некоторые из пензенских фигурантов могли быть причастны к торговле наркотиками. Кроме того, журналисты привели слова товарища фигурантов "Сети" Алексея Полтавца. Он заявил, что он и еще несколько осужденных пензенцев причастны к убийству своих друзей - Артема Дорофеева и Кати Левченко.

Николай Бояршинов, отец Юлия Бояршинова

Статья вызвала шквал критики в активистской среде и журналистском сообществе. Адвокаты некоторых фигурантов дела заявили, что источник расследования "Медузы" - "провокатор силовиков". Отец Юлия Бояршинова Николай в разговоре с DW тоже назвал расследование неубедительным. "От "Медузы" никто такого не ожидал, там нет никаких доказательств, - заявил он. - Очень похоже на то, что обычно рассказывают по федеральным каналам".

Адвокат Виктора Филинкова Виталий Черкасов отреагировал на публикацию более сдержанно. "Виктор сказал, что этого следовало ожидать и когда-нибудь эта информация все равно бы всплыла, - рассказал Черкасов. - Мы объяснили ему реакцию общества - что нельзя связывать эти события. Если есть основания, пусть проводится расследование. Мой подзащитный и другие фигуранты питерского дела никаким образом не упоминаются в статье "Медузы", поэтому нам в этой части проще".

Пытки вылились в посттравматический синдром

Как и осужденные в Пензе, Виктор Филинков утверждает, что признательные показания из него выбивали пытками. IT-специалист утверждает, что сотрудники ФСБ избивали его использовали электрошокер. Защита Юлия Бояршинова настаивает на том, что молодого человека содержали в пыточных условиях СИЗО №6 - Горелово. Этот изолятор считается едва ли не худшим в Петербурге. Число заключенных в камерах СИЗО сильно превышает допустимое, а к "наведению порядка" администрация привлекает так называемый "актив" - группу заключенных, которые жесткими методами выполняют указания руководства в отношении сокамерников.

"На первом свидании Виктор сказал мне: "Мама, меня пытали", - говорит мама Виктора Филинкова Наталья. - И до сих пор, когда он говорит о пытках или я читаю о пытках, мне это очень тяжело переносить, это очень больной вопрос. Хочу, чтобы вопрос пыток как-то поднялся.."

Последствия пыток Филинков продолжает испытывать до сих пор, говорит Виталий Черкасов. "Врач сказал руководству СИЗО №3 о том, что Филинкову рекомендуется госпитализация в больницу им. Гааза в связи с обострением посттравматического синдрома, - рассказал адвокат. - Это происходит спустя два года после его силового задержания. Этот синдром стал проявляться чаще и сложнее".

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