Суд по делу об убийстве Вороненкова: судьба обвиняемых в руках присяжных

Зал заседаний в Шевченковском районном суде Киева в среду, 12 сентября, заполнен. Собрались адвокаты, журналисты, активисты, простые люди. Здесь началось рассмотрение уголовного производства по обвинению Ярослава Тарасенко и Александра Лося в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.

Вдова погибшего, оперная певица Мария Максакова на судебное заседание не пришла. Ее бывшего гражданского мужа, российского криминального авторитета Владимира Тюрина Генпрокуратура Украины (ГПУ) называет подконтрольным ФСБ РФ заказчиком убийства Дениса Вороненкова. По данным ГПУ, убийство экс-депутата Госдумы РФ было связано с его показаниями по делу о госизмене Януковича, а также о присутствии российских войск на территории Украины.

Двое обвиняемых на скамье подсудимых

Экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убили в центре Киева 23 марта 2017. Убийца Павел Паршов - бывший боец Нацгвардии был ранен охранником Вороненкова и впоследствии скончался в больнице. У Паршова был сообщник - Ярослав Левенец, который с 2012 года находится в розыске за экономические преступления.

В соучастии в убийстве также подозревается Ярослав Тарасенко - водитель "Ланоса", в котором приехал киллер на место убийства, и Александр Лось, которого ГПУ называет организатором преступления, ведь именно он подыскал для убийства двух водителей и киллера. Ярослава Тарасенко и Александра Лося задержали еще в прошлом году. Сейчас они на скамье подсудимых. Если их вина будет доказана, обоим грозит пожизненное заключение. Еще четверо подозреваемых находятся в розыске.

На месте убийства экс-депутата Вороненкова в Киеве

"Ярослав, прошу, только не голодай. Не смей. Это никому не нужно. Этой системе ничего не докажешь", - наставляет перед началом заседания Ярослава Тарасенко женщина, которая не желает называть свое имя, но громко заявляет на весь зал, что она поддерживает патриотов, а украинская власть "прессует" тех, кто воевал на востоке Украины и "назначает" виновных.

Ярослав Тарасенко из изолированного застекленного бокса отвечает ей, что голодал только 16 дней и сейчас уже прекратил голодовку. Журналистам он лишь сообщает, что хочет, чтобы его дело рассматривали присяжные. "Я не доверяю судьям, но доверяю присяжным", - отмечает Тарасенко. Он был руководителем "Правого сектора" в городе Павлоград Днепропетровской области, участвовал в боевых действиях в Донбассе. Другой обвиняемый - Александр Лось в это время только нервно ходит.

Роль присяжных на процессе по делу об убийстве Вороненкова

Заходят судьи. Их двое. Начинается судебное заседание. Прежде всего, самоотвод берет защитник обвиняемых из Центра вторичной правовой помощи. Теперь Тарасенко и Лося будут защищать их нанятые адвокаты. Далее судья представляет присяжных, которых выбрали для рассмотрения этого дела через автоматизированную судебную систему. Их семеро, среди них - тренер по велоспорту, председатель правления ОСМД, медсестра, двое представителей общественных организаций, бывшая банковская сотрудница и бывшая редактор издательства. Каждый из них в возрасте старше 50 лет.

Прокурор и адвокаты обвиняемых просят суд отстранить двоих присяжных от рассмотрения дела. "Одной из присяжных через пять месяцев будет 65 лет, а другая - ранее занималась политической деятельностью", - назвал адвокат Владислав Добош причины отвода присяжных.

Суд ходатайство прокурора и адвокатов удовлетворил и назначил пять присяжных, которые наравне с судьями будут рассматривать дело и выносить приговор. Слушания по существу дела судьи вместе с присяжными начнут 21 сентября с зачитывания обвинительного приговора.

"Присяжные в большинстве, по сравнению с профессиональными судьями. Решение, по сути, будут принимать присяжные, однако судьи имеют право изложить свое особое мнение. Но оно не будет влиять на решение в целом", - сказал DW прокурор прокуратуры города Киева Александр Жила.

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