 Суд оштрафовал экоактивистов из Архангельска | Новости из Германии о России | DW | 10.04.2019

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Россия

Суд оштрафовал экоактивистов из Архангельска

Семерых участников акции протеста против строительства полигона "Шиес", на который планируют свозить мусор из Москвы, оштрафовали на суммы от 15 тысяч до 200 тысяч рублей. Акция протеста продолжается.

Антимусорные протесты в Архангельске (фото из архива)

Антимусорные протесты в Архангельске (фото из архива)

Октябрьский районный суд Архангельска оштрафовал семь человек, участвовавших 7 апреля в несанкционированной акции протеста против строительства полигона "Шиес", на который планируют свозить мусор из Москвы. Информация об этом появилась на сайте суда в среду, 10 апреля.

Участников акции оштрафовали на суммы от 15 тысяч до 200 тысяч рублей. Максимальный штраф получил один из организаторов антимусорного протеста, журналист Дмитрий Секушин, которого признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга. Активист Александр Ларионов был признан виновным в неповиновении полиции.

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7 апреля в Архангельске напротив здания городской администрации прошли несогласованные шествие и митинг, участники которых выступили против строительства мусорного полигона возле железнодорожной станции Шиес в Ленском районе Архангельской. Участники акции требовали также отставки главы региона Игоря Орлова. После завершения митинга часть его участников объявила бессрочную протестную акцию. Полицейские в тот день не стали разгонять и арестовывать митингующих, но на следующий день задержали 10 участников митинга.

Бессрочная акция протеста в Архангельске продолжается четвертый день. По данным "ОВД-Инфо", 9 апреля полицейские задержали еще четверых участников протеста.

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    Автор: Елена Барышева


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