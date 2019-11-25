Суд оштрафовал главу "Международного Мемориала" по закону об "иноагентах"

Тверской суд Москвы оштрафовал главу международного общества "Мемориал" Яна Рачинского в общей сложности на 200 тысяч рублей. В понедельник, 16 декабря, судья Станислав Минин признал правозащитника виновным в отсутствии маркировки "иностранного агента" в группе "1968. Год прав человека" в соцсети "В контакте" и назначил штраф в 100 тысяч рублей.

Затем тот же судья назначил Рачинскому аналогичный штраф за отсутствие маркировки на YouTube-канале "Международного Мемориала".

Общая сумма штрафов "Международного Мемориала" - 2,9 миллиона рублей

Таким образом, общий штраф Рачинского достиг 700 тысяч, а "Международного Мемориала" - 2 миллиона 900 тысяч рублей.

В тот же день суд рассмотрит еще один протокол в отношении председателя совета "Мемориала" Александра Черкасова за отсутствие маркировки "иноагента" в аккаунте организации в Twitter.

"Международный Мемориал" внесен в список "иностранных агентов" в 2016 году, правозащитный центр "Мемориал" - в 2014-м.

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