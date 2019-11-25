 Суд оштрафовал главу ″Международного Мемориала″ по закону об ″иноагентах″ | Новости из Германии о России | DW | 16.12.2019

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Россия

Суд оштрафовал главу "Международного Мемориала" по закону об "иноагентах"

Тверской суд назначил два штрафа по 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иноагента" в группе "В контакте" и в Youtube-канале "Международного Мемориала".

Надпись Иностранный агент

Тверской суд Москвы оштрафовал главу международного общества "Мемориал" Яна Рачинского в общей сложности на 200 тысяч рублей. В понедельник, 16 декабря, судья Станислав Минин признал правозащитника виновным в отсутствии маркировки "иностранного агента" в группе "1968. Год прав человека" в соцсети "В контакте" и назначил штраф в 100 тысяч рублей.

Затем тот же судья назначил Рачинскому аналогичный штраф за отсутствие маркировки на YouTube-канале "Международного Мемориала".

Общая сумма штрафов "Международного Мемориала" - 2,9 миллиона рублей

Контекст

Глава движения "За права человека" Лев Пономарев рассказал DW о преследовании его правозащитной организации в РФ, противостоянии с ФСБ и о стратегии защиты по иску о ликвидации. (17.10.2019)

Эколог из Калининграда Александра Королёва, которая запросила политическое убежище в Германии, рассказала DW о продолжающемся уголовном преследовании. После выплаты штрафов дела в отношении нее не закрыли. (07.11.2019)

Таким образом, общий штраф Рачинского достиг 700 тысяч, а "Международного Мемориала" - 2 миллиона 900 тысяч рублей. 

В тот же день суд рассмотрит еще один протокол в отношении председателя совета "Мемориала" Александра Черкасова за отсутствие маркировки "иноагента" в аккаунте организации в Twitter.

"Международный Мемориал" внесен в список "иностранных агентов" в 2016 году, правозащитный центр "Мемориал" - в 2014-м.

 

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    Автор: Михаил Бушуев


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