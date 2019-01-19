 Суд отклонил апелляцию чемпионки Кастер Семеня с повышенным тестостероном | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.05.2019

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Мир

Суд отклонил апелляцию чемпионки Кастер Семеня с повышенным тестостероном

Олимпийская чемпионка бегунья Кастер Семеня пыталась опротестовать правило по определению уровня тестостерона для участия в забегах. Она назвала его попыткой контролировать женщин.

Кастер Семеня

Кастер Семеня

Спортивный арбитражный суд (CAS) в среду, 1 мая, отклонил апелляцию двукратной олимпийской чемпионки из ЮАР Кастер Семеня к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Чемпионка протестовала против новых правила допуска к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона. Агентство SID сообщает, что это решение может оказать непредсказуемые последствия на спортивную карьеру бегуньи.

Контекст

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IAAF объявила о введении ограничений для допуска бегуний на определенные дистанции - от 400 метров до мили, - согласно которому содержание тестостерона в их крови не может превышать 5 наномолей на литр. Атлеткам с завшенным тестостероном предлагается принимать снижающие его уровень препараты для допуска к соревнованиям. Кастер Семеня уже снижала свой уровень тестостерона, после чего ее спортивные результаты значительно ухудшились. В своей апелляции к CAS на введение этого правила она назвала его попыткой "контролировать женский пол".

В 2009 году на чемпионате мира по легкой атлетике в Берлине Семеню обязали пройти гендерный тест. Это событие в ЮАР восприняли неоднозначно. "Это похоже на жуткий расизм, а также отражает ментальность, в которой доминирует идеал женской красоты белой расы", - заявили в представители молодежной организации при Южноафриканской коммунистической партии.

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