 Суд отказался лишать семью Хомских родительских прав из-за протестов | Новости из Германии о России | DW | 02.09.2019

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Россия

Суд отказался лишать семью Хомских родительских прав из-за протестов

Суд в Москве отказал прокуратуре в иске против Елены и Петра Хомских, которых хотели лишить родительских прав из-за участия в акции протеста 3 августа.

Петр Хомских возле суда дает интервью СМИ

Петр Хомских возле здания суда, 2 сентября 2019

Суд в Москве в понедельник, 2 сентября, отказал прокуратуре в иске против Елены и Петра Хомских, которых хотели лишить родительских прав из-за акции протеста 3 августа 2019 года, передает корреспондент DW. Дело закрыто.

Вскоре после акции за честные выборы в Мосгордуму государственный канал "Россия 24" опубликовал видеозапись, на которой видно, как "мужчина и женщина толкают коляски перед оцеплением из силовиков". В сюжете мужчину называют "охранником известного оппозиционера".

Контекст

Запугивая протестующих примером семьи, у которой могут изъять ребенка, власти рискуют вызвать обратный эффект. За детей будут биться и политически пассивные россияне, считает Александр Плющев. (07.08.2019)

Среди зарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы много самовыдвиженцев и ни одного единоросса. Но де-факто среди "независимых" не менее 41 кандидата от "Единой России". Инфографика DW. (26.08.2019)

По мнению прокуратуры, Петр и Елена Хомских взяли дочерей на акцию "в целях предотвращения своего возможного задержания сотрудниками полиции".

Протесты за честные выборы в Мосгордуму

В Москве уже несколько недель проходят акции протеста с требованием допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Только на двух из них - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали жестко, избивая активистов и даже случайных прохожих. По делу о так называемых "массовых беспорядках" обвиняемыми проходят 14 человек.

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