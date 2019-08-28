Суд отказался лишать семью Проказовых родительских прав из-за протестов в Москве

Прокурор хотел лишить родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых, считая их участниками акции протеста 27 июля. Суд отказал ему в иске и посоветовал супругам больше не ходить на протесты.
Лефортовский районный суд Москвы в понедельник, 2 сентября, отказался удовлетворить иск прокурора к Дмитрию и Ольге Проказовым, которых хотели лишить родительских прав из-за акции протеста 27 июля 2019 года. Судья устно посоветовала родителям больше не принимать участия в протестных мероприятиях, передает корреспондент DW из суда. При этом судья не озвучила причину своего решения. Она поступит адвокатам через несколько дней. Защитники супругов выразили удовлетворение вердиктом.
Рассмотрение иска длилось почти шесть часов. Заседание прошло в закрытом режиме, так как дело затрагивает права несовершеннолетнего. Чета Проказовых на суде не присутствовала, сославшись на необходимость быть в школе - их старший ребенок впервые пошел в первый класс. Интересы семьи представляли четыре защитника, передает корреспондент DW.
Версия прокуратуры
Исковое заявление касалось младшего ребенка Проказовых, которого родители взяли с собой на акцию. По версии следователей, "в ходе митинга родители передали малолетнего ребенка третьему лицу". Следствие усмотрело в этом угрозу здоровья и жизни мальчика, а также "причинение ему физического и морального вреда". Как утверждают в ведомстве, "супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына".
Супружеская пара отвергла доводы прокуратуры. По словам Проказовых, они не участвовали в акции, а гуляли неподалеку. Ребенка же они просто передали двоюродному брату матери - Сергею Фомину, который проходит по делу о протестах в Москве.
Еще до начала заседания один из защитников, адвокат коллегии адвокатов Pen&Paper Алексей Добрынин сообщил журналистам, что расценивает дело как однозначно "политическое". "Сложилась нездоровая тенденция: граждане, которые пытаются реализовать свою политическую волю (выходя на акции протеста. - Ред.), получают уголовные дела. А те, кто прогуливается с детьми рядом (как Проказовы. - Ред.) может быть лишен родительских прав".
"Единственно возможное правосудное решение".
После рассмотрения всех обстоятельств дела суд отказал в иске прокурору отказал. Тем самым, как заявила журналистам адвокат Екатерина Тягай, "именем Российской Федерации пресечены попытки любых спекуляций, а также попытки взять ребенка в заложники в подобных делах". По ее словам, принято "единственно возможное правосудное решение".
Несколькими часами ранее Никулинский районный суд принял аналогичное решение в отношении супругов Елены и Петра Хомских. Их хотели лишить родительских прав из-за акции 3 августа.
Протесты за честные выборы в Мосгордуму
В Москве уже несколько недель проходят акции протеста с требованием допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Только на двух из них - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали жестко, избивая активистов и даже случайных прохожих. По делу о так называемых "массовых беспорядках" обвиняемыми проходят 14 человек.
______________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android
Смотрите также: