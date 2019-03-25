Суд оставил под арестом аспиранта МГУ Азата Мифтахова

Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Азата Мифтахова, обвиняемого по делу о нападении на офис "Единой России".
Мосгорсуд оставил под арестом аспиранта МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в нападении на офис "Единой России". Во вторник, 23 апреля, суд отклонил апелляцию адвоката Мифтахова на решение Головинского суда Москвы о продлении ареста до 7 мая.
Адвокат настаивает на отсутствии обоснованных доказательств вины
Адвокат Светлана Сидоркина просила сменить меру пресечения на домашний арест. "Судом не приведены достаточно обоснованные доказательства вины моего подзащитного", - заявила она. По словам адвоката, обвинение строится исключительно на показаниях засекреченного свидетеля, данных спустя год после предполагаемого правонарушения. "Это не может служить единственным аргументом", - настаивает она.
Прокурор просил оставить арест в силе, подчеркивая вероятность того, что Мифтахов может скрыться, а также взаимодействовать с соучастниками преступления.
О задержании 25-летнего Азата Мифтахова в рамках дела о самодельном взрывном устройстве, обнаруженном в Балашихе, стало известно 1 февраля. 7 февраля молодого человека освободили, не предъявив ему какие-либо обвинения, однако позднее задержали по делу о нападении на офис партии "Единая Россия" в Москве в январе 2018 года.
"Мемориал" признал Мифтахова политзаключенным
Аспиранта МГУ и других фигурантов дела о взрывчатке в Балашихе подвергали пыткам, утверждают правозащитники. По словам эксперта Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ и сопредседателя Московской Хельсинкской группы Валерия Борщева, Мифтахов "показывал следы пыток шуруповертом". От молодого человека "требовали признательных показаний" в изготовлении взрывного устройства, однако позднее "дело не подтвердилось", подчеркнул эксперт СПЧ.
Правозащитный центр "Мемориал" признал Мифтахова политическим заключенным и призвал незамедлительно его освободить. Преследование сторонника анархистских взглядов является "ярким примером использования псевдоюридических процедур для подавления неугодной властям общественной деятельности", заявили правозащитники.
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