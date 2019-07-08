 Суд оставил в СИЗО еще двух фигурантов дела Baring Vostok | Новости из Германии о России | DW | 11.07.2019

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Россия

Суд оставил в СИЗО еще двух фигурантов дела Baring Vostok

Партнер Baring Vostok Ваган Абгарян и директор компании по инвестициям Иван Зюзин останутся под стражей до 13 октября. Они проходят по делу о хищениях 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".

Ваган Абгарян

Ваган Абгарян

Басманный районный суд Москвы в среду, 10 июля, оставил в следственном изоляторе партнера инвестиционного фонда Baring Vostok в области медиа Вагана Абгаряна и директора компании по инвестициям Ивана Зюзина, наряду с американским бизнесменом Майклом Калви проходящих по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Как пояснила пресс-секретарь суда Юнона Царева, сроки содержания под стражей продлены до "13 октября".

В отношении обвиняемых удовлетворено ходатайство следствия. Таким образом под домашним арестом по этому делу находятся лишь сам Калви и экс-главе банка "Восточный" Алексей Кордичев. Последний признал вину и дал изобличающие показания на других фигурантов. 

Покупка квартиры не помогла

Контекст

Разгром Baring Vostok не остановит инвесторов, пока режим Путина не обрушит сам себя. Так считает агентство Moody’s, с которым согласен и Константин Эггерт. (26.02.2019)

Дело американского инвестора Майкла Калви стало шоком для российской экономики, заявил на Петербургском международном экономическом форуме Алексей Кудрин. (06.06.2019)

Ранее на этой неделе сроки заключения под стражей были продлены партнеру Baring Vostok в финансовом секторе, французу Филиппу Дельпалю и генеральному директору "Первого коллекторского бюро" Максиму Владимирову.

По информации российских СМИ, супруга француза даже приобрела квартиру в Москве, чтобы Дельпалю было, где жить в случае изменения меры пресечения на домашний арест. По просьбе защиты документы о покупке недвижимости были даже приобщены к материалам дела. Тем не менее, из СИЗО предпринимателя  не выпустили.

Дело Калви

Дело Baring Vostok было возбуждено 13 февраля нынешнего года.

Следствие полагает, что Калви, Дельпаль и еще ряд лиц убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном.

Согласно сделке вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9 процента акций компании International Financial Technology Group. По утверждению Следственного комитета РФ, их оценили в 3 млрд рублей при реальной стоимости в 600 тыс.

Арест Майкла Калви стал шоком для российской экономики, подчеркивал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. "С начала этого года отток капитала удвоился и сейчас достиг уровня более 40 млрд долларов", - заявил Кудрин в начале июня на сессии Петербургского международного экономического форума. По словам Кудрина, 70 процентов предпринимателей считают бизнес в РФ небезопасным занятием, и ситуация с американским инвестором Калви, находящимся под домашним арестом, подтверждает их опасения.

Сам американский бизнесмен свою вину отрицает. Он считает, что причина его уголовного преследования кроется в корпоративном конфликте внутри самого банка.

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