Суд оставил в СИЗО еще двух фигурантов дела Baring Vostok

Басманный районный суд Москвы в среду, 10 июля, оставил в следственном изоляторе партнера инвестиционного фонда Baring Vostok в области медиа Вагана Абгаряна и директора компании по инвестициям Ивана Зюзина, наряду с американским бизнесменом Майклом Калви проходящих по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Как пояснила пресс-секретарь суда Юнона Царева, сроки содержания под стражей продлены до "13 октября".

В отношении обвиняемых удовлетворено ходатайство следствия. Таким образом под домашним арестом по этому делу находятся лишь сам Калви и экс-главе банка "Восточный" Алексей Кордичев. Последний признал вину и дал изобличающие показания на других фигурантов.

Покупка квартиры не помогла

Ранее на этой неделе сроки заключения под стражей были продлены партнеру Baring Vostok в финансовом секторе, французу Филиппу Дельпалю и генеральному директору "Первого коллекторского бюро" Максиму Владимирову.

По информации российских СМИ, супруга француза даже приобрела квартиру в Москве, чтобы Дельпалю было, где жить в случае изменения меры пресечения на домашний арест. По просьбе защиты документы о покупке недвижимости были даже приобщены к материалам дела. Тем не менее, из СИЗО предпринимателя не выпустили.

Дело Калви

Дело Baring Vostok было возбуждено 13 февраля нынешнего года.

Следствие полагает, что Калви, Дельпаль и еще ряд лиц убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном.

Согласно сделке вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9 процента акций компании International Financial Technology Group. По утверждению Следственного комитета РФ, их оценили в 3 млрд рублей при реальной стоимости в 600 тыс.

Арест Майкла Калви стал шоком для российской экономики, подчеркивал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. "С начала этого года отток капитала удвоился и сейчас достиг уровня более 40 млрд долларов", - заявил Кудрин в начале июня на сессии Петербургского международного экономического форума. По словам Кудрина, 70 процентов предпринимателей считают бизнес в РФ небезопасным занятием, и ситуация с американским инвестором Калви, находящимся под домашним арестом, подтверждает их опасения.

Сам американский бизнесмен свою вину отрицает. Он считает, что причина его уголовного преследования кроется в корпоративном конфликте внутри самого банка.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Российская политика в карикатурах Главный итог встречи Путина с папой римским в Ватикане Президент РФ Владимир Путин встретился с папой римским Франциском в Ватикане. Карикатурист Сергей Елкин - о подробностях аудиенции у понтифика.

Российская политика в карикатурах Партия самовыдвиженцев: единороссы стыдятся своего названия? Кандидаты от "Единой России" на выборах в Мосгордуму баллотируются как самовыдвиженцы. Карикатурист Сергей Елкин о политтехнологиях партии власти.

Российская политика в карикатурах Чем Путин удивил Трампа на встрече в Осаке Президент РФ Владимир Путин встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Осаке. Карикатурист Сергей Елкин о том, что осталось за кулисами переговоров.

Российская политика в карикатурах Россия Путина одной ногой в дверях ПАСЕ Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) позволяет вернуть России ее полномочия. И хотя часть депутатов оспорили права делегации РФ, шансов на успех у них немного, констатирует Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Когда рейтинг не растет: что делать президенту Путину Рейтинг доверия Владимиру Путина снижается, несмотря на новую методику опроса ВЦИОМ. Карикатурист Сергей Елкин о том, где российскому президенту стоит поискать популярность.

Российская политика в карикатурах Освобождение Ивана Голунова, или Иллюзия справедливости Прекращение уголовного дела в отношении Ивана Голунова и выход журналиста на свободу не повод обманываться насчет соблюдения прав граждан в России, считает карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Россия для Китая: партнер или сырьевой придаток? Рост поставок российских нефти и газа в Китай говорят о России как о важном для Пекина партнере или как о сырьевом придатке? Для карикатуриста Сергея Елкина ответ очевиден.

Российская политика в карикатурах Иван Голунов как зеркало русской демократии Арест журналиста Ивана Голунова вызвал волну возмущения и массовые пикеты. Московские власти не успели подготовить иного ответа, кроме традиционного. Так это увидел карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Задержание корреспондента "Медузы": полицейская рулетка в действии Корреспондент "Медузы" Иван Голунов задержан в Москве - его подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Сам он утверждает, что наркотики ему подбросили. Тот случай, когда не до смеха и карикатуристу Сергею Елкину.

Российская политика в карикатурах Как ВЦИОМ "восстановил" рейтинг доверия Путину После падения рейтинга президента РФ до 30,5% госкомпания ВЦИОМ изменила методику опроса. Показатель доверия Путину сразу "восстановился" до 72,3%. Все просто, считает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Сможет ли Путин усмирить протесты в Екатеринбурге? Президент РФ предложил провести опрос жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма в городе. Удастся ли снизить накал страстей в столице Урала? Взгляд Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах Падение Путина на хоккее, или Ковровые репрессии Делая круг почета после хоккейного матча в Сочи, президент РФ споткнулся о расстеленный на льду ковер и упал. Карикатурист Сергей Елкин о том, кому придется ответить за этот конфуз.

Российская политика в карикатурах Концептуальный выбор: Россия между Западом и Востоком При Владимире Путине Россия поначалу шла на сближение с Западом, потом заявила о переориентации на Восток. Карикатурист Сергей Елкин о традиционной российской дилемме.

Российская политика в карикатурах Указ Путина о паспортах для Донбасса, или Сказочный… президент Президент РФ упростил процедуру выдачи российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР". Карикатурист Сергей Елкин о донбассских сказках Владимира Путина.

Российская политика в карикатурах Почему Путин еще не поздравил Зеленского с победой на выборах Кремль не спешит поздравлять Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Карикатурист Сергей Елкин знает, почему медлит Владимир Путин.

Российская политика в карикатурах Что бы ни говорил Медведев, денег у россиян больше не стало Премьер-министр РФ выступил с отчетом в Госдуме. Дмитрий Медведев рассказал о достижениях и планах правительства. Карикатурист Сергей Елкин о том, что он услышал в речи премьера.

Российская политика в карикатурах Автономному интернету - удаленное голосование Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал за законопроект об изоляции Рунета, не находясь в парламенте. Как он это сделал, предполагает карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Особенности политической оттепели в России Кирилла Серебренникова освободили под подписку о невыезде. Теперь многие - среди них и карикатурист Сергей Елкин - задаются вопросом, не наступила ли в России политическая оттепель.

Российская политика в карикатурах Что Роскомнадзор замышляет против Facebook и Twitter Роскомнадзор добивается от Facebook и Twitter выплаты штрафа за отказ от переноса данных российских пользователей на серверы в РФ. Карикатурист Сергей Елкин знает, что на уме у чиновников.

Российская политика в карикатурах "Суверенный интернет" - новое обозначение изоляции России Закон о "суверенном интернете" готовится принять Госдума России. Карикатурист Сергей Елкин о том, кому действительно нужен автономный Рунет и что это значит на деле.

Российская политика в карикатурах Закон о неуважении власти: ответ карикатуриста Елкина Путину Президент России подписал закон, предусматривающий наказание за "неуважение к госорганам". Карикатурист Сергей Елкин ответил Владимиру Путину. В шутку или всерьез?

Российская политика в карикатурах "Фейки" и Госдума: кого коснется новый закон Государственная дума приняла законопроект о запрете на распространение недостоверной информации. Карикатурист Сергей Елкин о том, каких "фейков" стоит опасаться. Автор: Сергей Елкин

