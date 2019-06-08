 Суд назначил домашний арест журналисту ″Медузы″ Ивану Голунову | Новости из Германии о России | DW | 08.06.2019

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Россия

Суд назначил домашний арест журналисту "Медузы" Ивану Голунову

Никулинский суд Москвы избрал меру пресечения для корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, занимавшегося коррупционными расследованиями. Он помещен под домашний арест сроком на два месяца.

Протестующие у зала суда во время определения меры пресечения Ивану Голунову

Протестующие у зала суда во время определения меры пресечения Ивану Голунову

Задержанный по подозрению в попытке сбыта наркотиков корреспондент "Медузы" Иван Голунов помещен под домашний арест сроком на два месяца. Такую меру пресечения избрал Никулинский суд Москвы в субботу, 8 июня, после того как 36-летний журналист был доставлен на заседание из больницы, где находился в связи с предполагаемым сотрясением мозга и переломом ребер.

Адвокат указал на несоответствия в деле

В ходе заседания адвокат Голунова Дмитрий Джулай указал на очевидные несоответствия в деле. В частности, пакетик с наркотическим веществом, найденный в рюкзаке, лежал поверх всех вещей. Если бы его подзащитный действительно нес запрещенные вещества, он бы спрятал их глубже, указал адвокат. 

Кроме того, в квартире журналиста изъяли кокаин - дорогой наркотик, а в рюкзаке нашли гораздо более дешевое вещество из класса солей, что также вызывает сомнения, заявил Джулай. "Нет ни одного доказательства, что Голунов пытался помешать задержанию и обследованию квартиры", - отметил далее адвокат.

Голунов заявил о невиновности

Сам журналист заявил о своей невиновности. "Я ни в чем не виноват и готов доказывать это и сотрудничать со следствием, если оно будет придерживаться честных правил игры", - отметил он и сообщил, что никогда в жизни не употреблял наркотики. Голунов также попытался указать на нарушения при задержании, но судья его перебил и попросил высказаться только по мере пресечения. После этого задержанный сообщил, что не согласен с арестом. 

Обвинители просили арестовать Голунова на два месяца, ссылаясь на тяжесть обвинений, наличие у журналиста загранпаспорта и его проживание не по адресу регистрации.

В зал пустили около 50 журналистов и родственников

Как сообщает корреспондент DW, во время заседания Голунов стоял в клетке. В зале находилось около 50 журналистов и родственники задержанного, присутствовала и гендиректор "Медузы" Галина Тимченко. Всех желающих на заседание не пустили, перед судом продолжали находиться десятки человек.

В ходе заседания адвокаты обвиняемого заявили, что им препятствовали входу в суд и что они не успели ознакомиться с материалами дела, полученными от следователя, объемом около 100 страниц. Защита попросила 25 минут для ознакомления, судья сразу отклонил ходатайство.

Возможен срок лишения свободы до 20 лет

Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве на Цветном бульваре. Адвокаты журналиста заявили о многочисленных нарушениях, допущенных сотрудниками полиции, которые проводили задержание. С 7 июня в Москве и других городах России, а также за рубежом проходят пикеты в поддержку журналиста. В частности, 8 июня прошли акции в защиту журналиста в Берлине и Лондоне.

Контекст

Корреспондент "Медузы" Иван Голунов задержан в Москве - его подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Сам он утверждает, что наркотики ему подбросили. Тот случай, когда не до смеха и карикатуристу Сергею Елкину. (07.06.2019)

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8 июня Голунову было предъявлено официальное обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупных размерах. Эта статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. В обвинительном постановлении говорится, что Иван Голунов, по предположению следствия, хранил три свертка с наркотиками в своей квартире на Вешняковской улице, а два других были обнаружены при досмотре в его рюкзаке.

Планировалось, что Никулинский суд выберет меру пресечения Голунову уже днем 8 июня, но вместо суда журналиста доставили в больницу. По словам главы международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, врач "скорой помощи", осмотрев Ивана Голунова в отделении полиции, диагностировал у него сотрясение мозга и подозрение на перелом ребер.

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