Суд назначил домашний арест журналисту "Медузы" Ивану Голунову

Задержанный по подозрению в попытке сбыта наркотиков корреспондент "Медузы" Иван Голунов помещен под домашний арест сроком на два месяца. Такую меру пресечения избрал Никулинский суд Москвы в субботу, 8 июня, после того как 36-летний журналист был доставлен на заседание из больницы, где находился в связи с предполагаемым сотрясением мозга и переломом ребер.

Адвокат указал на несоответствия в деле

В ходе заседания адвокат Голунова Дмитрий Джулай указал на очевидные несоответствия в деле. В частности, пакетик с наркотическим веществом, найденный в рюкзаке, лежал поверх всех вещей. Если бы его подзащитный действительно нес запрещенные вещества, он бы спрятал их глубже, указал адвокат.

Кроме того, в квартире журналиста изъяли кокаин - дорогой наркотик, а в рюкзаке нашли гораздо более дешевое вещество из класса солей, что также вызывает сомнения, заявил Джулай. "Нет ни одного доказательства, что Голунов пытался помешать задержанию и обследованию квартиры", - отметил далее адвокат.

Голунов заявил о невиновности

Сам журналист заявил о своей невиновности. "Я ни в чем не виноват и готов доказывать это и сотрудничать со следствием, если оно будет придерживаться честных правил игры", - отметил он и сообщил, что никогда в жизни не употреблял наркотики. Голунов также попытался указать на нарушения при задержании, но судья его перебил и попросил высказаться только по мере пресечения. После этого задержанный сообщил, что не согласен с арестом.

Обвинители просили арестовать Голунова на два месяца, ссылаясь на тяжесть обвинений, наличие у журналиста загранпаспорта и его проживание не по адресу регистрации.

В зал пустили около 50 журналистов и родственников

Как сообщает корреспондент DW, во время заседания Голунов стоял в клетке. В зале находилось около 50 журналистов и родственники задержанного, присутствовала и гендиректор "Медузы" Галина Тимченко. Всех желающих на заседание не пустили, перед судом продолжали находиться десятки человек.

В ходе заседания адвокаты обвиняемого заявили, что им препятствовали входу в суд и что они не успели ознакомиться с материалами дела, полученными от следователя, объемом около 100 страниц. Защита попросила 25 минут для ознакомления, судья сразу отклонил ходатайство.

Возможен срок лишения свободы до 20 лет

Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве на Цветном бульваре. Адвокаты журналиста заявили о многочисленных нарушениях, допущенных сотрудниками полиции, которые проводили задержание. С 7 июня в Москве и других городах России, а также за рубежом проходят пикеты в поддержку журналиста. В частности, 8 июня прошли акции в защиту журналиста в Берлине и Лондоне.

8 июня Голунову было предъявлено официальное обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупных размерах. Эта статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. В обвинительном постановлении говорится, что Иван Голунов, по предположению следствия, хранил три свертка с наркотиками в своей квартире на Вешняковской улице, а два других были обнаружены при досмотре в его рюкзаке.

Планировалось, что Никулинский суд выберет меру пресечения Голунову уже днем 8 июня, но вместо суда журналиста доставили в больницу. По словам главы международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, врач "скорой помощи", осмотрев Ивана Голунова в отделении полиции, диагностировал у него сотрясение мозга и подозрение на перелом ребер.

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