Суд Москвы рассмотрел иск "Автодорог" к оппозиционерам

Коптевский районный суд рассмотрел в среду, 11 сентября, иск ГБУ города Москвы "Автомобильные дороги" к организаторам протестных акций в Москве 27 июля. В исковом заявлении "Автодора" к Геннадию Албурову, Юлии Галяминой, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Алексею Навальному, Любови Соболь, Александру Соловьеву, Олегу Степанову и Илье Яшину указывалось, что организация понесла убытки из-за "повреждения малых архитектурных форм, элементов обустройства объектов дорожного хозяйства", "проведения санитарных мероприятий на объектах, на территории которых проходили несогласованные акции" и "выделения грузового автомобильного транспорта в целях организации безопасности дорожного движения" во время протестов 27 июля.

Из документов дела следует, что среди прочего в тот день в Пушкинском сквере повредили около 1500 кустов кизильника на 1,5 млн рублей, на Большой Садовой пострадали 1700 кустов чубушника на сумму в почти 4 млн рублей и в разных частях города вытоптали 5 квадратных километров газона на 2,5 млн рублей. В качестве доказательства последнего "Автодор" предоставил черно-белые фотографии плохого качества, на которых, предположительно, была изображена трава. Ущерб рассчитан на основании госконтрактов, пояснил в суде представитель организации Сергей Ищенко.

"Совершенно очевидна фальсификация доказательств. Я полистал эти филькины грамоты, которые представлены... Неясно, то ли это ковер, то ли произведение современного авангардистского искусства. Хотя я понимаю логику истца: мы же с оппозиционерами судимся, можем хоть белые листы принести и их приобщат к делу", - сказал в суде Илья Яшин.

В просьбе ответчиков осмотреть пострадавшие кусты и газоны на месте, а не по фотографии, судья отказал. Но пообещал "съездить в выходные и посмотреть самому".

Росгвардия и полиция как соответчики по делу

Защитники оппозиционеров ходатайствовали, чтобы соответчиками по иску выступили Росгвардия и ГУ МВД по городу Москве. В качестве доказательств они предоставили фотографии с митинга 27 июля из блога Ильи Варламова, на которых видно, как росгвардейцы вытаптывают цветы. А также указали, что "Автомобильные дороги" выделили транспорт для перекрытий и безопасности именно сотрудникам Росгвардии.

По словам представителя "Автодора" Сергея Ищенко, росгвардейцы вынуждены были топтать траву и кустарники, потому что обеспечивали безопасность. По поводу выделения техники он пояснил, что правоохранительные органы имеют право запрашивать технику для перекрытия особо опасных участков: "Подметально-уборочная техника, КамАЗы и все остальное - какая была свободная техника, такая и пригонялась".

Судья Максим Сало ходатайство о привлечении Росгвардии и полиции к делу отклонил.

"Судья не пытался скрывать свою предвзятость. Решили независимых политиков, кандидатов в Мосгордуму, наказать рублем. Сегодня просят 12 миллионов, а завтра попросят миллиард. Я не хочу участвовать в этом позорном заседании", - резюмировал Илья Яшин и покинул зал, попросив своего адвоката также прекратить участие в заседании. Вслед зал покинул и защитник Юлии Галяминой.

Оставшиеся защитники указывали на спешку и небрежность в подготовке иска "Автодором". Например, истцы не могли предоставить фотографии повреждённых скамеек и кустарников.

Судья перенес рассмотрение дела на 1 октября.

Миллионные иски как рэкет мэрии

По словам Ильи Яшина, в случае удовлетворения иска у других ответчиков нет консолидированной позиции, как выплачивать штраф. "Государство ведет себя как рэкетир. Нам могут закрыть выезд из страны, физически разорить, арестовав и конфисковав имущество, или заблокировать банковские карты", - сказал DW Илья Яшин.

Накануне, 10 сентября, "Мосгортранс" выиграл иск против той же группы ответчиков на 1,2 млн рублей. Организация требовала компенсировать ей убытки за простой городского транспорта во время перекрытий улиц в центре Москвы 27 июля.

В пятницу, 13 сентября, Коптевский районный суд также рассмотрит иск к оппозиционерам "Московского метрополитена". Организация просит возместить зарплату шести начальникам станций метро и заместителю начальника Службы движения, которым из-за митинга 3 августа пришлось выйти на работу в выходной и обеспечивать безопасную перевозку пассажиров.

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