Суд Кувейта разрешил россиянке выйти на свободу под залог в 66 млн долларов

Апелляционный суд Кувейта назначил залог в 20 млн динаров (около 65,7 млн долларов) для освобождения приговоренной к 10 годам россиянки Марии Лазаревой. Об этом в воскресенье, 5 мая, РБК рассказал советник председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимир Сидоров , который оказывает поддержку Лазаревой. Такой же залог за освобождение назначен кувейтскому коллеге россиянки Саиду Дашти, который также отбывает наказание в тюрьме. Следующее заседание суда назначено на 9 июня.

Дело Лазаревой в России обсуждалось на высшем уровне

Мария Лазарева возглавляла компанию KGL Investment - это подрядчик Пентагона, который поставляет продовольствие американским военным в Кувейте, уточняет РБК. Власти Кувейта задержали Лазареву в ноябре 2017 года и завели против нее два уголовных дела: ее обвинили в хищении выделенных государством средств на разработку стратегии развития транспортно-логистического хаба в Кувейте и в содействии хищению средств из государственного фонда Кувейта по развитию портовой инфраструктуры. По первому делу она получила 10 лет лишения свободы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что обсуждал ситуацию с Лазаревой с властями Кувейта, в курсе этого дела также президент РФ Владимир Путин. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко обсуждала ситуацию с председателем Национального совета Кувейта Марзукой аль-Ганимом. По итогам этих переговоров в конце апреля газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что в ближайшее время по этому делу могут появиться "хорошие новости".

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