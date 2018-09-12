 Суд добавил оппозиционеру Удальцову четыре дня ареста | Новости из Германии о России | DW | 12.09.2018

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Россия

Суд добавил оппозиционеру Удальцову четыре дня ареста

Время, проведенное Сергеем Удальцовым во время ареста в больнице из-за голодовки, не подлежит включению в срок наказания, решил суд.

Сергей Удальцов

Сергей Удальцов

Мещанский суд Москвы прибавил к 30-дневному сроку ареста координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова четыре дня, которые он пробыл в больнице из-за голодовки. "Суд определил, что срок нахождения Удальцова на лечении не подлежит включению в срок назначенного ему наказания в виде административного ареста", - сообщила агентству "Интерфакс" представитель суда Юлия Котомина в среду, 12 сентября 2018 г.

Контекст

Акция протеста состоялась вопреки отсутствию лидеров и запретам властей. Репортаж корреспондента DW. (15.12.2012)

В ходе голодовки координатор движения "Левый фронт" отказался от воды. Он был арестован за повторное нарушение правил проведения митингов. Удальцов считает выдвинутое обвинение надуманным. (16.08.2018)

По словам супруги Удальцова - Анастасии, полиция решила, что во время пребывания в больнице оппозиционер не был под арестом. Адвокат Удальцова Дмитрий Аграновский заявил "Интерфаксу", что защита намерена добиться отмены этого решения в вышестоящих судебных инстанциях вплоть до Европейского суда по правам человека.

Удальцов продолжает голодать

Мосгорсуд в июле 2014 года приговорил Удальцова и его соратника Леонида Развозжаева к четырем с половиной годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года и подготовку к организации дальнейших беспорядков в России. В августе 2017 года Удальцов освободился из колонии, отбыв полный срок наказания.

14 августа он был арестован по обвинению в повторном нарушении порядка организации митингов. После ареста Удальцов объявил сухую голодовку, с тех пор его трижды госпитализировали из изолятора в больницу. 4 сентября из-за плохого самочувствия он решил начать пить воду, но не отказался от голодовки.

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