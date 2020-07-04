 Суд в Турции разрешил использовать собор Святой Софии в качестве мечети | Новости из Германии о Европе | DW | 10.07.2020

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Европа

Суд в Турции разрешил использовать собор Святой Софии в качестве мечети

Суд отменил решение турецкого правительства от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей.

Собор Святой Софии в Стамбуле

Собор Святой Софии в Стамбуле

Государственный совет Турции (высший административный суд) разрешил использоватьсобор Святой Софии в Стамбуле в качестве мечети, сообщило в пятницу, 10 июля, государственное информагентство Anadolu. Суд отменил постановление турецкого правительства от 1934 года о присвоении собору статуса музея.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спустя пару часов после решения суда в своем блоге в Twitter сообщил, что собор Святой Софии будет передан в ведение Управления по делам религии и открыт для проведения в нем мусульманских богослужений.

  

По данным газеты Hürriyet, решение суда будет выполнено в течение 30 дней.  Сторонники правящей в Турции исламско-консервативной Партии справедливости и развития много лет выступали за превращение музея обратно в мечеть.

Собор святой София был построен в годы правления императора Юстиниана и открыт 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире, в нем короновали византийских императоров. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть.

Здание включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В прошлом году собор посетили 3,7 миллиона человек, он был самым посещаемым музеем Турции.

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