 Суд в США потребовал публикации полной версии доклада Мюллера | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.10.2019

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Мир

Суд в США потребовал публикации полной версии доклада Мюллера

Судья в США решила, что необходимость публикации доклада Мюллера выше, чем требования секретности. Запрос в суд направили представители демократов.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Министерство юстиции США до 30 октября должно представить Конгрессу полную версию доклада спецпрокурора по России Роберта Мюллера. Такое решение в пятницу, 25 октября, принял судья в Вашингтоне. Необходимость публикации материалов "больше, чем необходимость в поддержании дальнейшей секретности", - заявила судья. Ранее представители Демократической партии, которые обладают большинством в Палате представителей, потребовали доступа к неотредактированному варианту доклада. В рядах демократов хотят использовать публикацию полного доклада Мюллера в рамках рассмотрения процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

Контекст

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Спецпрокурор Мюллер в течение почти двух лет занимался расследованием о возможном сговоре между российской стороной и предвыборным штабом Трампа, что нанесло ущерб кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон. Мюллер пришел к выводу, что российская сторона пыталась вмешаться в выборы, а также отметил, что Трамп неоднократно выступал против действий следствия и не снял с него полностью ответственность. Министр юстиции США Уильям Барр до сих пор опубликовал только один вариант доклада, в которой несколько разделов были засекречены. Барр утверждал, что там содержалась конфиденциальная информация.

Политический скандал в США вспыхнул в связи с телефонным разговором Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. В ходе беседы глава Белого дома, по данным СМИ, пытался вынудить Киев начать расследование в отношении потенциального соперника Трампа на президентских выборах в ноябре 2020 года - Джозефа Байдена, а также его сына Хантера. Трамп отверг обвинения в давлении, назвав этот звонок "дружелюбным", и разрешил публикацию стенограммы беседы. Зеленский тоже заявил, что никто не пытался давить на него. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о подготовке процедуры импичмента Дональда Трампа. Нижняя палата Конгресса, контролируемая демократами, обвиняет президента США в нарушении конституционных обязанностей и злоупотреблении служебным положением. Сам Трамп назвал происходящее величайшей аферой в истории американской политики.

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    Автор: Илья Коваль


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