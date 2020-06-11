 Суд в США заблокировал санкции Трампа против Международного уголовного суда | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.01.2021

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Мир

Суд в США заблокировал санкции Трампа против Международного уголовного суда

США не признают Международный уголовный суд, который с марта расследует предполагаемую причастность американских солдат и ЦРУ к военным преступлениям в Афганистане.

Международный уголовный суд в Гааге

Международный уголовный суд в Гааге

Суд в Нью-Йорке заблокировал решение президента США Дональда Трампа, позволяющее вводить санкции против членов Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Об этом сообщила во вторник, 5 января, правозащитная организация Open Society Justice Initiative, которая подавала иск против указа Трампа.

Судьи выдали временный запрет на исполнение указа, подписанный Трампом 11 июня. Согласно нему, госсекретарь Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин могут запретить сотрудникам МУС въезд в Соединенные Штаты и заморозить их активы на территории этой страны. В сентябре Помпео воспользовался этими полномочиями и ввел запрет на въезд в США, а также экономические санкции в адрес прокурора МУС Фату Бенсуды.

МУС расследует военные преступления в Афганистане

США не признают Международный уголовный суд, созданный в 2002 году. В марте МУС дал добро на проведение расследования предполагаемых военных преступлений, совершенных в 2003-2014 годах в Афганистане. Прокурор Бенсуда пытается выяснить, замешаны ли в них боевики движения "Талибан", афганские власти, солдаты США и американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ).

Помпео тогда заявил о готовности США принять "любые необходимые меры", "чтобы защитить своих граждан от предательского, так называемого суда". В 2019 году американские власти уже ввели ограничения на въезд сотрудников МУС в США. Афганистан тоже отказывается сотрудничать с МУС, хотя является его членом.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Решительная поддержка

    За миссией ISAF последует другая миссия - "Resolute Support" ("Решительная поддержка"), которая продлится по меньшей мере до конца 2016 года. В ней будут участвовать до 13 тысяч иностранных военнослужащих. Основной задачей новой миссии станет поддержка и обучение солдат афганской армии. Германия направит для участия в ней до 850 военнослужащих.

    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


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Можно ли назвать планы Трампа по Афганистану новыми?

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