Суд в Санкт-Петербурге провел заседание по делу историка Олега Соколова

Доцента истфака СПбГУ Олега Соколова обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Следующее заседание по делу назначено на 29 июня.
В Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга в понедельник, 22 июня, прошло заседание по делу историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки и его сожительницы Анастасии Ещенко, а также в незаконном хранении оружия. На вопрос, признает ли он себя виновным, Соколов заявил, что будет отвечать после предоставления доказательств стороной обвинения.
Новый адвокат Соколова Сергей Лукьянов сказал, что не намерен затягивать процесс, а если с каким-то материалам дела не получится ознакомиться, то он будет ходатайствовать об ознакомлении в ходе процесса, сообщает портал "Невские новости". На заседании, помимо прочего, был допрошен врач скорой помощи, осматривавший Соколова после того, как тот пытался утопить в реке Мойке рюкзак с женскими руками. Врач рассказал, что Соколов был "в возбужденном состоянии, неадекватен", "был сильный запах алкоголя", передает агентство "Интерфакс".
Следующее заседание по делу состоится 29 июня, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Заседание по делу Соколова несколько раз переносили
Ранее слушание дела несколько раз откладывалось. Так, намеченное на 9 июня заседание было перенесено, так как Лукьянов попросил дать ему время ознакомиться с вещественными доказательствами и провести с подсудимым конфиденциальную встречу. 15 июня заседание было прервано из-за внезапного заявления Соколова об отказе от услуг адвокатов Александра Почуева и Екатерины Осадчук.
Полиция обнаружила доцента истфака СПбГУ Олега Соколова в реке Мойке в ночь на 9 ноября. Он пытался утопить останки аспирантки Анастасии Ещенко, но сам упал в воду. Позднее он признался, что застрелил и расчленил девушку. Национальный центр психиатрии имени Сербского признал Соколова вменяемым.
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