Суд в Санкт-Петербурге провел заседание по делу историка Олега Соколова

В Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга в понедельник, 22 июня, прошло заседание по делу историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки и его сожительницы Анастасии Ещенко, а также в незаконном хранении оружия. На вопрос, признает ли он себя виновным, Соколов заявил, что будет отвечать после предоставления доказательств стороной обвинения.

Новый адвокат Соколова Сергей Лукьянов сказал, что не намерен затягивать процесс, а если с каким-то материалам дела не получится ознакомиться, то он будет ходатайствовать об ознакомлении в ходе процесса, сообщает портал "Невские новости". На заседании, помимо прочего, был допрошен врач скорой помощи, осматривавший Соколова после того, как тот пытался утопить в реке Мойке рюкзак с женскими руками. Врач рассказал, что Соколов был "в возбужденном состоянии, неадекватен", "был сильный запах алкоголя", передает агентство "Интерфакс".

Следующее заседание по делу состоится 29 июня, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Историк Олег Соколов в суде

Заседание по делу Соколова несколько раз переносили

Ранее слушание дела несколько раз откладывалось. Так, намеченное на 9 июня заседание было перенесено, так как Лукьянов попросил дать ему время ознакомиться с вещественными доказательствами и провести с подсудимым конфиденциальную встречу. 15 июня заседание было прервано из-за внезапного заявления Соколова об отказе от услуг адвокатов Александра Почуева и Екатерины Осадчук.

Полиция обнаружила доцента истфака СПбГУ Олега Соколова в реке Мойке в ночь на 9 ноября. Он пытался утопить останки аспирантки Анастасии Ещенко, но сам упал в воду. Позднее он признался, что застрелил и расчленил девушку. Национальный центр психиатрии имени Сербского признал Соколова вменяемым.

Смотрите также:

Художники выступили против насилия Борьба за жизнь 25 ноября объявлен ООН Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в память о сестрах Мирабаль, убитых за сопротивление диктаторскому режиму в Доминиканской Республике. Обратить внимание на проблему насилия - задача художников, чьи работы выставлены в Женском музее Бонна. Картины серии "Курдские женщины и их борьба за жизнь" написаны беженками из Ирака, Сирии и Турции.

Художники выступили против насилия Холодное оружие Палки, ножи, бутылки - объекты снимков фотографа Дирка Дэмлова (Dirk Dähmlow). В серии под названием "Называть вещи своими именами" запечатлены орудия издевательств над женщинами из Германии, России, Бразилии, Индии, Эфиопии, Замбии и Буркина-Фасо.

Художники выступили против насилия Сто тысяч в год По данным Федерального ведомства по уголовным делам (Bundeskriminalamt - BKA), в 2015 году жертвами домашнего насилия в Германии стали более ста тысяч женщин. В 331 случае полученные ими травмы оказались смертельными.

Художники выступили против насилия Знакомые преступники В странах ЕС с сексуальным и физическим насилием хотя бы один раз сталкивалась каждая третья женщина. В большинстве случаев преступниками являются бывшие и настоящие мужья и партнеры.

Художники выступили против насилия Тревожный сигнал К насилию относятся не только побои, но и угрозы, оскорбления, психологическое и эмоциональное давление. Эти действия по отношению к женщинам могут стать первыми сигналами к возможному физическому насилию.

Художники выступили против насилия Незаменимая поддержка До сих пор тема насилия является табу. Тем не менее, во всех городах Германии круглосуточно работают горячие линии для жертв преступлений. Помимо немецкого консультанты владеют несколькими иностранными языками и могут оказать необходимую поддержку. Кроме того, женщины могут обратиться в специальные дома - Frauenhäuser, в которых можно переночевать и получить первую помощь. Автор: Ксения Сафронова

