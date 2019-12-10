Суд в Санкт-Петербурге огласил приговоры по делу о взрывах в метро

Аброр Азимов, признанный организатором теракта в петербургском метро, приговорен к пожизненному заключению. Другие 10 подсудимых получили сроки от 19 до 28 лет.
Приговоры фигурантам уголовного дела о взрыве в петербургском метрополитене в 2017 году огласил во вторник, 10 декабря, Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге. Признанный организатором терактаАброр Азимов приговорен к пожизненному заключению в колонии строгого режима. Другие десять подсудимых получили тюремные сроки длиной от 19 до 28 лет, сообщает корреспондент DW из зала суда.
Кроме того, всем осужденным назначены штрафы до 800 тысяч рублей. После оглашения решения суда осужденные принялись кричать, что приговоры несправедливы. Одна из осужденных - Шохиста Каримова, которую суд приговорил к 20 годам колонии, - разрыдалась. Кто-то из осужденных крикнул, что "настоящие террористы - это эфэсбэшники", передает корреспондент DW.
Теракт в петербургском метро в 2017 году
По данным Следственного комитета РФ, 3 апреля 2017 года уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов пронес в метро два взрывных устройства, изготовленных членами террористического сообщества. Одну из бомб он разместил на платформе станции "Площадь Восстания". Это самодельное взрывное устройство не взорвалось, поскольку было своевременно обнаружено, обезврежено и изъято.
Вторую бомбу Джалилов оставил при себе. Взрыв произошел в вагоне поезда между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате погибли 16 человек, в том числе сам предполагаемый террорист, более 67 пострадали.
Следствие утверждает, что старший брат Аброра Азимова - Акрам Азимов - взял деньги на совершение преступления в Турции у активного участника международной террористической организации. Еще девять обвиняемых: Бахром Ергашев, Азамжон Махмудов, Шохиста Каримова, Мухамадюсуф Мирзаалимов, Дильмурод Муидинов, Сейфулла Хакимов, Садык Ортиков, Ибрагимжон и Мухамадюсуп Эрматов были вовлечены в деятельность террористической группы, приобретали и хранили дома оружие и взрывные устройства.
Заказчик теракта в Санкт-Петербурге
Заказчиком теракта, по версии следствия, является глава запрещенной в РФ террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" ("Батальон единобожия и джихада") - уроженец Киргизии Сирожиддин Мухтаров (Абу Салох), который был арестован в России заочно и объявлен в розыск.
Адвокат нескольких осужденных Марат Сагитов сообщил журналистам, что будет обжаловать приговор. Ожидается, что мотивированная часть приговора будет оглашена в среду, 11 декабря.
Нестыковки в деле о теракте в петербурсгком метро
Между тем "Новая газета" напоминает, что в ходе судебного процесса обвиняемые заявляли о применяемых к ним пытках, а их адвокаты - о многочисленных нестыковках в деле. Кроме прочего, следствие не смогло объяснить, где и при каких обстоятельствах были найдены биологические следы обвиняемых "на якобы обнаруженных уликах" - неких деталях взрывного устройства, пишет издание. По данным газеты, эти улики не были представлены суду.
Кроме того, осталось неясным, почему после взрыва предполагаемые террористы не съехали с квартиры, которую они делили со смертником Акбаржоном Джалиловым, указывает СМИ.
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В суде в Санкт-Петербурге началось рассмотрение дела о теракте в местном метро, происшедшем в 2017 году. На скамье подсудимых 11 уроженцев Центральной Азии. Подробности - у DW. (02.04.2019)