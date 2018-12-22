Суд в Москве продлил арест имущества фабрики Roshen в России

Басманный суд Москвы по ходатайству следователя продлил до 13 июня срок арест имущества кондитерской фабрики корпорации Roshen в Липецкой области. Об этом пресc-служба корпорации сообщает в понедельник, 11 марта.

Под арестом остаются склад готовой продукции, 4 цеха, здание подсобного корпуса и 7 земельных участков. Фабрика может эксплуатировать имущество, однако его запрещено продавать или сдавать в аренду, отмечается в сообщении.

В июле 2013 года Роспотребнадзор запретил ввоз продукции Roshen на территорию России, что привело к снижению ассортимента фабрики. В декабре 2016 года Басманный суд Москвы наложил арест на 14 объектов недвижимости Roshen в рамках уголовного дела о предполагаемом хищении из бюджета России 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения НДС. В июне 2017 года корпорация Roshen, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко, завершила процесс консервации кондитерской фабрики в Липецкой области.

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