Суд в Москве оштрафовал Twitter и Facebook на 4 млн рублей

Мировой суд Таганского района Москвы в четверг, 13 февраля, оштрафовал сначала американскую компанию Twitter, а спустя полчаса и компанию Facebook на 4 млн рублей каждую за отказ хранить данные пользователей-россиян на территории России. Это решение судья Александра Михалева вынесла по административным протоколам Роскомнадзора от 31 января.

На процессах отсутствовали представители Twitter, Facebook и Роскомнадзора, в материалах дела были письменно изложены позиции компаний, которые не признают себя виновными. В постановлении суда указано, что штраф Facebook и Twitter должны заплатить в течение 60 дней с момента вступления решения в силу и у компаний есть 10 дней на обжалование.

Российские власти уже несколько лет добиваются от соцсетей локализации данных российских пользователей, российский суд год назад оштрафовал Twitter и Facebook на 3000 рублей. Норма о миллионных штрафах за отказ переносить данные пользователей в Россию была добавлена в декабре 2019 года, она предусматривает штрафы от 1 млн до 6 млн рублей для юридических лиц, а в случае повторного нарушения - до 18 млн рублей. Кроме того предусмотрена и блокировка сайтов, как это произошло с соцсетью LinkedIn в 2016 году.

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