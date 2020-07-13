 Суд в Москве оштрафовал депутата Юлию Галямину на 200 000 рублей из-за пикета | Новости из Германии о России | DW | 15.07.2020

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Россия

Суд в Москве оштрафовал депутата Юлию Галямину на 200 000 рублей из-за пикета

Юлию Галямину задержали 29 мая у ГУ МВД по Москве, где проходили одиночные пикеты в поддержку журналиста Ильи Азара. По словам защиты, она не успела принять участие в акции.

Юлия Галямина на акции протеста против поправок к Конституции РФ

Юлия Галямина на акции протеста против поправок к Конституции РФ (фото из архива)

Муниципального депутата Юлию Галямину оштрафовали на 200 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара. Такое решение принял Таганский суд Москвы в среду, 15 июля. Политика признали виновной в повторном нарушении правил проведения акции протеста, передает корреспондент портала "МБХ Медиа". Депутат не признала вину, защита будет обжаловать решение суда.

На заседании защита Галяминой заявила, что она еще не присоединилась к пикетам, когда ее задержали. Адвокат Михаил Бирюков рассказал "Новой газете", что депутата обвиняют не в том, что она "встала с плакатом в пикет", а в том, что она "подошла к зданию, имея в руках средство наглядной агитации", при этом она "не успела даже развернуть плакат". По словам адвоката, суд счел, что политик приняла участие в массовом мероприятии "в форме одиночного пикета".

Задержания участников пикетов в поддержку Ильи Азара

Задержания участников пикетов в поддержку Ильи Азара

Пикеты в поддержку журналиста Ильи Азара

Член Совета депутатов Тимирязевского района столицы Галямина была задержана 29 мая у здания Главного управления МВД по Москве, где проходила серия одиночных пикетов в поддержку Азара. Его задержали 26 мая в Москве на одиночном пикете с требованием освободить бывшего полицейского Владимира Воронцова - автора проекта "Омбудсмен полиции", направленного на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. Против Воронцова возбуждены несколько уголовных дел, сам он арестован.

28 мая Суд в Москве признал Азара виновным в нарушении запрета публичных мероприятий и арестовал его на 15 суток. В тот же день у здания ГУ МВД по Москве началась первая серия пикетов в его поддержку с участием журналистов и муниципальных депутатов. Аналогичные акции прошли и в Санкт-Петербурге. Многие участники пикетов были также задержаны. 5 июня Мосгорсуд снизил срок ареста Азара до 10 суток, 7 июня журналист вышел на свободу.

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    Автор: Евгений Жуков


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В Москве задержали участников одиночных пикетов в поддержку Ильи Азара

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