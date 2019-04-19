 Суд в Москве отклонил иск родственников крушения Ту-154 под Сочи | Новости из Германии о России | DW | 19.04.2019

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Россия

Суд в Москве отклонил иск родственников крушения Ту-154 под Сочи

Родственники жертв авиакатастрофы добивались компенсации на общую сумму в 2,1 млрд рублей. Адвокат обвинил суд в двойных стандартах и заявил о намерении обжаловать вынесенное решение.

Обломки разбившегося самолета

Обломки разбившегося самолета

Мещанский суд Москвы отклонил в полном объеме иск родственников жертв авиакатастрофы Ту-154 под Сочи в декабре 2016 года. Об этом сообщил адвокат истцов Игорь Трунов в своем микроблоге в Twitter вечером в четверг, 18 апреля.

В интервью российским СМИ Трунов заявил о намерении обжаловать решение Мещанского суда.

Родственники 79 человек, погибших в результате катастрофы Ту-154 над Черным морем, добивались компенсаций на общую сумму в 2,1 млрд рублей, ссылаясь на недоплаченные страховые выплаты, а также причиненный им моральный и материальный вред.

Соответчики по делу

В качестве ответчиков выступали страховая компания "Согаз", зарегистрированный в Лондоне перестраховщик MS Amlin и государственная авиакомпания "223 летный отряд" министерства обороны РФ, состоящая в гражданском реестре.

Контекст

Разбившийся под Сочи самолет принадлежал к устаревшему поколению лайнеров. Но небезопасным его считать нельзя, уверены немецкие эксперты. При этом, они сомневаются в объективном расследовании. (29.12.2016)

Спорные высказывания Аркадия Бабченко и Божены Рынской о катастрофе Ту-154 над Черным морем вызвали волну травли против них. Карикатурист Сергей Елкин и о таких последствиях трагедии. (28.12.2016)

Самолет Минобороны РФ Ту-154, следовавший в сирийскую провинцию Латакия, разбился в море 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека, в том числе артисты и музыканты ансамбля имени Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза) и журналисты российских телеканалов. Все находившиеся в самолете погибли.

В конце мая 2017 года российское оборонное ведомство заявило, что причиной крушения Ту-154 стало нарушение пространственной ориентировки командира самолета. В июне 2018 год Высокий суд Лондона принял к рассмотрению иски родственников погибших в результате этой катастрофы компании "Согаз" и MS Amlin.

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  • Участники спасательной операции на Черном море

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    Автор: Дарья Ерёмина


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В России день общенационального траура

Контекст

Крушение Ту-154: поисковая операция в Черном море

В Черном море у побережья Сочи проходит операция экстренных служб после крушения Ту-154, который принадлежал министерству обороны России. На борту находились 92 человека. По предварительным данным, никто не выжил. (25.12.2016)  

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