Суд в Москве обязал "Конкорд" выплатить компенсации родителям отравившихся детей

Мещанский суд Москвы вынес решение по двум коллективным искам родителей, чьи дети получили пищевые отравления в детских садах и школах. В четверг, 31 октября, суд обязал комбинат питания "Конкорд", поставлявший питание в детские учреждения, выплатить компенсации пострадавшим семьям, сообщила юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.

Иски удовлетворены частично

По ее словам, иски удовлетворены лишь частично. "Общая сумма компенсаций - порядка 300 тысяч рублей. Там были суммы компенсации за расходы на лечение, но они небольшие, моральный вред мы заявляли в размере 500 тысяч рублей за каждого ребенка. Удовлетворили по 10-15 тысяч на ребенка", - заявила в интервью "Интерфаксу" Соболь, занимавшаяся расследованием массовых отравлений в московских детсадах и школах и представлявшая истцов в суде.

В части компенсаций морального вреда решение суда будет обжаловано, указала далее юрист, указав, что родители считают неприемлемой сумму компенсаций. Вместе с тем она назвала "большим прорывом" признание судом массового отравления детей и вины в этом организатора питания, которым являлась компания "Конкорд" бизнесмена Евгения Пригожина.

Одновременно суд отклонил требования истцов к департаментам образования и здравоохранения Москвы, а также детским учреждениям, в которых отравились дети. Один из исков подали 16 родителей, второй - 14.

Скандал с поставками питания в московские детсады и школы

В декабре 2018 года в Москве была зафиксирована вспышка дизентерии и шигеллы среди воспитанников ряда детских садов, а также учеников и учителей нескольких школ. В январе глава ФБК Алексей Навальный сообщил в эфире интернет-канала "Навальный Live" о том, что эпидемия вызвана плохим качеством продуктов, поставляемых в учреждения компаниями "Вито-1" и "Конкорд". По данным ФБК, оба эти предприятия, являются частью так называемой "империи Пригожина".

Кроме того, по информации Навального, к скандалу с отравлением детей причастна также возглавляемая Сергеем Собяниным мэрия Москвы, попытавшаяся замять инцидент. "Компании Пригожина поставили некачественное продовольствие в детские сады, это привело к массовым отравлениям, - написал Навальный в своем блоге 31 января 2019 года. - Мэрия Собянина отчаянно заминает дело и делает вид, что ничего не было". Следственный комитет возбудил два уголовных дела по случаям заражения детей.

"Московский школьник" и "Конкорд" подали в суд на ФБК

В свою очередь компания "Московский школьник" подала в суд иск на Навального и ФБК. Еще одно уголовное дело было открыто по заявлению "Конкорда".

В то же время в пресс-службе компании "Конкорд", которую в ФБК также считают частью "империи Пригожина", неоднократно заявляли, что данная информация не соответствует действительности, поскольку Евгений Пригожин якобы не имеет никакого отношения к компании "Московский школьник".

Смотрите также:

Как выглядит московское жилье под снос Палехская, 143 Это один из немногих малоэтажных домов Лосиноостровского района. Он находится возле станции "Лось", недалеко от МКАДа. Еще лет 30 назад возле станции были вишневые и грушевые сады, оставшиеся от дачной эпохи поселка "Лосиноостровский", который существовал здесь с 1893 по 1921 год. Теперь их уже почти нет.

Как выглядит московское жилье под снос Не "хрущевка" под снос Это кирпичный дом, высота потолков в котором около трех метров. Основная часть дома построена в 1940 году, одно из двух его крыльев достроено в 1955-м. Как и другие дома ниже пяти этажей, он определен под снос по программе реновации Москвы.

Как выглядит московское жилье под снос Как на даче Находясь неподалеку от 12-ти и 17-ти этажных соседей, этот дом и его двор сохраняет атмосферу и уют тех времен, когда район еще не был приписан к Москве, а был сначала дачным поселком, а позже - городом Бабушкин. Днем здесь играют дети и выходят посидеть у подъезда старушки.

Как выглядит московское жилье под снос Ателье в доме под снос "Салон 100 услуг" - одно из самых старых ателье в районе, существует не меньше трех десятков лет. Сюда приходит весь район - поменять молнию, подшить джинсы, даже сшить шубу. Сотрудники ателье не хотят сноса, но не могут на это повлиять, ведь помещение им не принадлежит.

Как выглядит московское жилье под снос Квартира тети Гали Галина Сергеевна Бессонова живет в этом доме два года. Она переехала сюда из коммуналки в "хрущевке". Однокомнатная квартира Галины Бессоновой находится на третьем этаже. Женщина живет в ней с собакой Максом. У Галины Сергеевны двое детей и внуки, которые приезжают в гости.

Как выглядит московское жилье под снос Ремонт за свой счет Перед переездом Галина Бессонова сделала ремонт: в квартире новые обои, новая встроенная мебель. "Конечно, я не хочу уезжать, мне здесь нравится!, - делится Галина Сергеевна с DW. - По сравнению с "хрущевкой", это же небо и земля. Тут у меня кухня 8 метров, большой туалет, большая комната!".

Как выглядит московское жилье под снос 100 процентов "за" Этого дома скоро не будет. Все жильцы, включая Галину Сергеевну, проголосовали за его включение в программу реновации. Они надеются на улучшение своих жилищных условий.

Как выглядит московское жилье под снос Ярославский район за снос Жильцы почти всех домов в этом районе голосуют за программу реновации. В этом доме на Ярославском шоссе "за" проголосовали 90 процентов жильцов, "против" - 10 процентов. Хотя в начале 90-х этот дом был полностью реконструирован, в нем были заменены перекрытия и поставлены стеклопакеты.

Как выглядит московское жилье под снос Дом возле леса Только в одном доме Ярославского района с небольшим перевесом побеждают противники реновации. Вероятно, потому, что дом находится недалеко от лесного массива.

Как выглядит московское жилье под снос Марьина роща "против" Другая ситуация сложилась в районе Марьина роща, который находится гораздо ближе к центру. Здесь жители более активно противостоят реновации. В этом доме по адресу 1-й проезд Марьиной рощи 7/9 "против" проголосовали 73 процента жильцов.

Как выглядит московское жилье под снос Сергей Митрохин против реновации Возможно, протестные настроения в Марьиной роще объясняются активным участием политика от "Яблока" Сергея Митрохина. Он проводил в Марьиной роще собрания во дворах, ходил с жителями в управу и участвует в митингах против реновации.

Как выглядит московское жилье под снос Осталась неделя Голосование продлится до 15 июня. Правда, юридической силы оно не имеет. И портал "Активный гражданин", и МФЦ - это не более чем инструменты опроса мнений. Автор: Юлия Вишневецкая, Москва

