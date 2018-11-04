Суд в Лондоне принял прецедентное решение о борьбе с грязными деньгами

Жена экс-главы Международного банка Азербайджана, осужденного на родине за хищения, не смогла вернуть себе контроль над элитной недвижимостью в Великобритании. Высокий суд Лондонав среду, 5 февраля, отклонил апелляцию Замиры Хаджиевой на решение суда низшей инстанции о замороженных активах. Он оставил в силе постановление о заморозке принадлежавшего Хаджиевой гольф-клуба недалеко от Лондона и ее дома в центре британской столицы.

Если Хаджиева в течение семи дней не объяснит происхождение средств, потраченных на покупку недвижимости, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) попросит суд конфисковать имущество, а потом продаст его. Вырученные деньги пойдут в казну Великобритании. Если же Хаджиева докажет законный источник средств, у NCA есть 60 дней на изучение ее счетов, после чего следователи решат, принимать и закрывать дело или отклонять и добиваться конфискации.

Первое дело об имуществе неустановленного происхождения

Замира Хаджиева в 2018 году первой из иностранцев в Великобритании получила так называемый запрос об имуществе неустановленного происхождения в отношении двух объектов недвижимости. Это предусматривает начавшая действовать в том же году программа борьбы с грязными деньгами. Она обязывает человека с активами на сумму от 50 тысяч фунтов доказать, что они приобретены на честно заработанные деньги.

Жена банкира, не имеющая собственных источников значительного дохода, привлекла внимание британских властей своими дорогими покупками. Ее супруг Джахангир Хаджиев отбывает в Азербайджане 16-летний срок за злоупотребление полномочиями. Его официальный заработок в Международном банке Азербайджана не превышал 70 тысяч долларов в год. Хаджиевы пытались доказать, что банкир был богат, но апелляционный суд им не поверил. "Этот документ вызвал больше вопросов об источнике доходов, чем предоставил ответов", - заявили судьи.

Решение суда в Лондоне помогает закрепить за новой программой статус инструмента для борьбы с потоком грязных денег, говорится в заявлении NCA. "Учитывая, что это новый элемент законодательства, мы ожидали, что возникнут юридические сложности. Мы рады, что суд сегодня не изменил свою позицию", - отмечает агентство.

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