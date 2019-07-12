 Суд в Лондоне заблокировал капиталы миллиардера из России Минца | Новости из Германии о Европе | DW | 12.07.2019

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Европа

Суд в Лондоне заблокировал капиталы миллиардера из России Минца

Российскому предпринимателю Борису Минцу и его сыновьям запрещено отчуждать активы. Решение принято в ответ на иск Нацбанка "Траст".

Борис Минц

Борис Минц

Высокий суд Лондона запретил российскому предпринимателю, владельцу частной компании прямых инвестиций O1 Group Борису Минцу и трем его сыновьям - Дмитрию, Александру и Игорю - отчуждать имущество на сумму до 572 млн долларов (507 млн евро) по всему миру, по сути дела наложив арест на их активы.

Фактически это сделано в ответ на иск Национального банка "Траст", который требует взыскать с Минцев убытки на сумму свыше 700 млн долларов (621 млн евро). Об этом говорится в заявлении пресс-службы банка плохих и непрофильных активов "Траст". Выдержки из документа в четверг, 11 июля, привел на своем сайте журнал Forbes.

Банк подал иск в конце июня, соистцом по нему выступает банк "ФК Открытие". За период рассмотрения дела, который в Высоком суде Лондона занимает в среднем два-три года, ответчики должны раскрыть все свои активы.

Обеспеченные кредиты заменили на низколиквидные

Контекст

После опубликования "Кремлевского доклада" совокупное состояние 96 упомянутых в нем российских миллиардеров уменьшилось на 1,06 млрд долларов, пишет РБК. Сильнее всего подешевели активы главы "Лукойла". (31.01.2018)

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Банк "Траст" осуществлял санацию и аккумулировал у себя все проблемные долги "ФК Открытие" и "Рост банка". В 2017 году последние два института купили облигации O1 Group Finance на общую сумму около 57 млрд рублей, уточняет агентство РИА "Новости". Условия погашения облигаций носили нерыночный характер, утверждают в банке "Траст".

Деньги от продажи облигаций О1 Group направила на погашение своих кредитов в "ФК Открытие" и "Рост банке", при этом обеспеченные кредиты были заменены на низколиквидные.

"Мы удовлетворены решением суда, так как нас устраивают любые ограничительные меры, наложенные на активы ответчиков", - отметил председатель правления Нацбанка "Траст".

Переехал в Лондон

С мая 2018 годаБорис Минц, а также его сыновья с семьями, по данным СМИ, живут в Лондоне. С января того же года его имя включено в "Кремлевский доклад" Минфина США. В отношении фигурантов списка могут быть введены американские санкции.

Борис Минц в девяностые годы был начальником управления президента РФ по вопросам местного самоуправления, затем много лет был членом партии "Союз правых сил". Он возглавлял исполком и финансово-бюджетный комитет СПС. Основной актив Минца - инвестиционный холдинг O1 Group, который по состоянию на май 2018 года владел 60 процентами акций O1 Properties (бизнес-центры в Москве) и 80 процентами финансовой группы "Будущее" (негосударственные пенсионные фонды).

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