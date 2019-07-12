Суд в Лондоне заблокировал капиталы миллиардера из России Минца

Высокий суд Лондона запретил российскому предпринимателю, владельцу частной компании прямых инвестиций O1 Group Борису Минцу и трем его сыновьям - Дмитрию, Александру и Игорю - отчуждать имущество на сумму до 572 млн долларов (507 млн евро) по всему миру, по сути дела наложив арест на их активы.

Фактически это сделано в ответ на иск Национального банка "Траст", который требует взыскать с Минцев убытки на сумму свыше 700 млн долларов (621 млн евро). Об этом говорится в заявлении пресс-службы банка плохих и непрофильных активов "Траст". Выдержки из документа в четверг, 11 июля, привел на своем сайте журнал Forbes.

Банк подал иск в конце июня, соистцом по нему выступает банк "ФК Открытие". За период рассмотрения дела, который в Высоком суде Лондона занимает в среднем два-три года, ответчики должны раскрыть все свои активы.

Обеспеченные кредиты заменили на низколиквидные

Банк "Траст" осуществлял санацию и аккумулировал у себя все проблемные долги "ФК Открытие" и "Рост банка". В 2017 году последние два института купили облигации O1 Group Finance на общую сумму около 57 млрд рублей, уточняет агентство РИА "Новости". Условия погашения облигаций носили нерыночный характер, утверждают в банке "Траст".

Деньги от продажи облигаций О1 Group направила на погашение своих кредитов в "ФК Открытие" и "Рост банке", при этом обеспеченные кредиты были заменены на низколиквидные.

"Мы удовлетворены решением суда, так как нас устраивают любые ограничительные меры, наложенные на активы ответчиков", - отметил председатель правления Нацбанка "Траст".

Переехал в Лондон

С мая 2018 годаБорис Минц, а также его сыновья с семьями, по данным СМИ, живут в Лондоне. С января того же года его имя включено в "Кремлевский доклад" Минфина США. В отношении фигурантов списка могут быть введены американские санкции.

Борис Минц в девяностые годы был начальником управления президента РФ по вопросам местного самоуправления, затем много лет был членом партии "Союз правых сил". Он возглавлял исполком и финансово-бюджетный комитет СПС. Основной актив Минца - инвестиционный холдинг O1 Group, который по состоянию на май 2018 года владел 60 процентами акций O1 Properties (бизнес-центры в Москве) и 80 процентами финансовой группы "Будущее" (негосударственные пенсионные фонды).

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Миллионеры за пультом диджея 1. Келвин Харрис – 63 миллиона долларов Непростым оказался год для шотландского автора-исполнителя, продюсера и диджея: авария на дороге, расставание с бывшей возлюбленной, американской певицей Тейлор Свифт, сокращение доходов на три миллиона по сравнению с 2015 годом. И все же Адам Ричард Вайлс, известный под псевдонимом Calvin Harris (Келвин Харрис), заработал 63 млн долларов США и считается самым коммерчески успешным DJ в мире.

Миллионеры за пультом диджея 2. Tiёsto – 38 миллионов долларов Нидерландец Тейс Вервест, он же Tiёsto (Тьесто или Тиесто) - один из самых титулованных диджеев в мире. Помимо множества музыкальных наград он удостоен также титула Рыцаря Оранжевого ордена и включен в список 40 величайших голландцев всех времен. Более 100 выступлений и рекламная сделка с известным производителем прохладительных напитков обеспечили ему второе место в рейтинге.

Миллионеры за пультом диджея 3. Давид Гетта – 28 миллионов долларов Французский диджей и продюсер Давид Гетта (или в английском произношении - Дэвид Гетта) написал гимн к чемпионату Европы по футболу 2016 года и заработал на нем не только славу, но и немалые деньги. Львиную долю годовой выручки, впрочем, составляют его регулярные выступления в Лас-Вегасе.

Миллионеры за пультом диджея 4. Zedd – 24,5 миллиона долларов Немецкий музыкант, диджей и продюсер Антон Заславский, известный под сценическим псевдонимом "Zedd", родился в Саратове, в трехлетнем возрасте вместе с семьей переехал в Германию, в настоящее время живет в Лос-Анджелесе и работает с мировыми звездами. Получил классическое музыкальное образование, пишет музыку, в основном, в жанре электро-хаус.

Миллионеры за пультом диджея 5. Стив Аоки – 23,5 миллиона долларов Американский диджей, композитор и музыкальный продюсер Стив Аоки из Флориды из семьи известного японского борца и основателя сети японских ресторанов знаменит в мире электронной танцевальной музыки своим экстравагантным поведением во время концертных выступлений. Он регулярно швыряет торты в толпу танцующих и поливает публику шампанским.

Миллионеры за пультом диджея 6. Diplo – 23 миллиона долларов Томас Уэсли Пентц, известный под псевдонимом Diplo, является одним из самых востребованных диджеев США и работает в самых разных стилях: от электронной танцевальной музыки до хип-хопа и байле-фанка с его латиноамериканскими ритмами и африканскими битами.

Миллионеры за пультом диджея 7. Skrillex – 20 миллионов долларов Американский музыкант и продюсер Сонни Джон Мур, более известный по сценическому псевдониму Скриллекс, специализируется на дабстепе, бростепе и электронной танцевальной музыке. Бывший фронтмен рок-группы From First to Last.

Миллионеры за пультом диджея 8. Kaskade – 19 миллионов долларов Американский диджей и музыкальный продюсер Райан Рэддон поначалу был владельцем магазина дисков и стоял за пультом в клубах Солт-Лейк-Сити, а в 2003 году выпустил свой собственный первый альбом. К настоящему времени у него их и репутация одного из лучших диджеев мира.

Миллионеры за пультом диджея 9. Мартин Гаррикс – 16 миллионов долларов Новичок среди маститых диджеев, но уже очень успешный в свои 20 лет: голландский диджей и музыкальный продюсер Мартин Гарритсен, известный как Мартин Гаррикс, а также GRX и Area21. Получил известность благодаря треку Animals, который находился в топ-10 в более чем 10 странах.

Миллионеры за пультом диджея 10. Dimitri Vegas & Like Mike – 15,5 миллиона долларов На десятом месте в десятке самых высокооплачиваемых диджеев мира по версии Forbes стоят Dimitri Vegas & Like Mike, они же Димитри и Майкл Тивайос, братья греческого происхождения из Бельгии. А в ежегодном рейтинге диджеев журнала DJ MAG за 2015 год DJ-дуэт поднялся на первое место. Автор: Клаус Ульрих, Элла Володина

