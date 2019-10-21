Суд в Киеве над Кириллом Вышинским возобновится 31 марта

Подольский районный суд Киева перенес на 31 марта слушание дела бывшего главного редактора портала "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского, обвиняемого в государственной измене. Адвокат Вышинского во вторник, 14 января, выступил с ходатайством подзащитного разрешить ему участвовать в заседаниях суда по видеосвязи. Ходатайство обосновано несколькими причинами: состоянием здоровья Вышинского и рекомендациями врачей, информацией о его включении в базу данных сайта "Миротворец", а также нынешней работой на посту исполнительного директора МИА "Россия сегодня" в Москве.

Кирилл Вышинский вернулся в Россию из Украины 7 сентября в рамках соглашения об обмене пленными между Киевом и Москвой. Это не отразилось на его юридическом статусе. Он был арестован 15 мая 2018 года и находился под арестом до августа 2019 года, когда суд смягчил ему меру пресечения. Кроме госизмены, директору МИА "Россия сегодня" вменяют в вину публикацию материалов, оправдывающих аннексию Крыма Россией. По этому обвинению в Украине грозит до 15 лет лишения свободы.

Прилетев в Москву, Вышинский заявил, что будет ездить в Киев на судебные слушания, но с тех пор там не появлялся, ссылаясь на лечение. За это время он был назначен на должность исполнительного директора МИА "Россия сегодня", а также включен в состав Совета по правам человека при президенте России.

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