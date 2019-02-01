Суд в Кабо-Верде приговорил к длительным срокам российских моряков

Суд Республики Кабо-Верде в Западной Африке признал гражданина РФ, капитана сухогруза Eser Сергея Котловского и десять членов экипажа виновными в транспортировке и контрабанде наркотиков и приговорил их к 12 и 10 годам лишения свободы соответственно. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил депутат российской Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер на своей странице в соцсети "В контакте". Веллер внимательно следил за развитием ситуации и координировал взаимодействие адвоката моряков и членов их семей.
"Пока вижу только один позитивный момент: моряки признаны виновными только по одной статье", - написал он, добавив, что "обвинения по статье "участие в организованном преступном сообществе" судом сняты. По словам Алексея Веллера, впереди - консультации с адвокатом и сотрудниками посольства РФ в Кабо-Верде.
Капитан частично признал вину
Как уточняет агентство Reuters, Сергей Котловский частично признал вину, однако заявил, что к контрабанде его принудил владелец судна. По утверждению капитана, команда не знала о характере груза.
Судья Анхела Родригес, в свою очередь, пришла к выводу, что экипаж по итогам рейса ожидал вознаграждения.
Сторона обвинения требовала для капитана и остальных членов команды 18 и 13 лет заключения соответственно.
Судно везло почти 10 тонн кокаина
Об аресте 11 россиян в Кабо-Верде стало известно 1 февраля. Полиция обнаружила на борту грузового судна Eser 9,5 тонн кокаина.
По данным правоохранительных органов, это - крупнейшая конфискованная за один раз партия наркотиков в истории островного государства. Полиция отметила, что ее предупредила организация Maritime Analysis and Operation Center, которая координирует действия семи стран Евросоюза по борьбе с контрабандой наркотиков.
Судно направлялось из Южной Америки в Марокко. Сухогруз был вынужден сделать остановку в порту Праи - столицы Кабо-Верде - после смерти одного из членов экипажа по невыясненным причинам.
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Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов