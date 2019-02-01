Суд в Кабо-Верде приговорил к длительным срокам российских моряков

Суд Республики Кабо-Верде в Западной Африке признал гражданина РФ, капитана сухогруза Eser Сергея Котловского и десять членов экипажа виновными в транспортировке и контрабанде наркотиков и приговорил их к 12 и 10 годам лишения свободы соответственно. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил депутат российской Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер на своей странице в соцсети "В контакте". Веллер внимательно следил за развитием ситуации и координировал взаимодействие адвоката моряков и членов их семей.

"Пока вижу только один позитивный момент: моряки признаны виновными только по одной статье", - написал он, добавив, что "обвинения по статье "участие в организованном преступном сообществе" судом сняты. По словам Алексея Веллера, впереди - консультации с адвокатом и сотрудниками посольства РФ в Кабо-Верде.

Капитан частично признал вину

Как уточняет агентство Reuters, Сергей Котловский частично признал вину, однако заявил, что к контрабанде его принудил владелец судна. По утверждению капитана, команда не знала о характере груза.

Судья Анхела Родригес, в свою очередь, пришла к выводу, что экипаж по итогам рейса ожидал вознаграждения.

Сторона обвинения требовала для капитана и остальных членов команды 18 и 13 лет заключения соответственно.

Судно везло почти 10 тонн кокаина

Об аресте 11 россиян в Кабо-Верде стало известно 1 февраля. Полиция обнаружила на борту грузового судна Eser 9,5 тонн кокаина.

По данным правоохранительных органов, это - крупнейшая конфискованная за один раз партия наркотиков в истории островного государства. Полиция отметила, что ее предупредила организация Maritime Analysis and Operation Center, которая координирует действия семи стран Евросоюза по борьбе с контрабандой наркотиков.

Судно направлялось из Южной Америки в Марокко. Сухогруз был вынужден сделать остановку в порту Праи - столицы Кабо-Верде - после смерти одного из членов экипажа по невыясненным причинам.

Смотрите также:

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Лидер по производству опиума Более 90 процентов опиума, поступающего на мировой рынок, производится сегодня в Афганистане. В 2013 году опийным маком, из которого делают как опиум, так и героин, в стране было засеяно 209 тысяч гектаров.

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Новые посевы, бóльшие объемы В ноябре 2013 года Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (UNODC) обнародовало годовой отчет, в котором пришло к неутешительным выводам. Согласно отчету, объем произведенного в Афганистане опиума по сравнению с 2012 годом вырос почти на 50 процентов, достигнув 5,5 тыс тонн.

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Есть ли связь с выводом войск НАТО? В ООН предполагают, что существует связь между приведенными в докладе цифрами и запланированным на 2014 год выводом войск международной коалиции из Афганистана. Эксперты не исключают, что крестьяне расширяют посевы мака, чтобы подготовиться к временам политической и экономической нестабильности.

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Почти миллиард долларов По оценкам Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, стоимость произведенного в 2013 году в Афганистане опиума составляет 950 млн долларов. Это соответствует 4 процентам ВВП страны.

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Соблазн велик Несмотря на то, что посев опийного мака в Афганистане запрещен законом, искушение для местных крестьян велико: за килограмм этой сельхозкультуры дают до 150 долларов США. Попытки зарубежных экспертов-аграриев убедить крестьян перейти к возделыванию хлопка до сих пор не принесли результата. Причина - невысокая прибыль плюс проблемы со сбытом.

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Проблемная провинция Гильменд Согласно отчету Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, почти половина выращенного в Афганистане в 2013 году опийного мака приходится на южную провинцию Гильменд, которая считается оплотом "Талибана". Местные власти пытаются противостоять выращиванию мака, позволяя себе уничтожать его посевы на полях и разрушать источники орошения земель.

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Безнадежное дело? Поддержку в борьбе с наркотиками Кабул получает также из Вашингтона. В начале 2013 года Афганистан и США подписали договор, по которому Кабул получит 250 млн долларов для улучшения работы судебных органов и полиции. Важную роль тут играет и борьба с посевами опийного мака. Тем не менее, по данным афганских властей, в 2011 году почти 200 тыс крестьянских хозяйств жили за счет его выращивания.

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Бизнес для "Талибана" Выгоду от торговли наркотиками извлекают и радикальные исламисты: как правило, крестьяне платят отчисления талибам, которые с помощью этих денег финансируют свою борьбу с правительством в Кабуле и войсками международной коалиции. Между тем до свержения режима талибов в 2001 году выращивание опийного мака в Афганистане было строго запрещено.

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Наркозависимые дети Большие объемы выпуска опиума и героина приводят к росту числа наркоманов. Наркотики в Афганистане не только производят, но и потребляют в крупных масштабах. По оценкам ООН, почти полмиллиона афганцев являются наркозависимыми, среди них 300 тысяч детей. Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов

