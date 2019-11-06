Суд в Италии решил экстрадировать российского топ-менеджера в США

Апелляционный суд Неаполя принял решение экстрадировать в США директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщил агентству ТАСС адвокат российского топ-менеджера Джан Доменико Кайяцца. По словам юриста, у него есть 15 дней на подачу апелляции на это решение в Кассационный суд.

57-летний Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США. Американцы подозревают его и итальянского бизнесмена Паоло Бьянки в сговоре с целью похищения коммерческой тайныу американской авиастроительной корпорации GE Aviation. По этому обвинению россиянину может грозить до 10 лет лишения свободы.

В свою очередь 6 ноя Басманный суд Москвы заочно арестовал Коршунова по обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Предприниматель объявлен в международный розыск. Данное решение, отмечает "Интерфакс", позволяет российским властям добиваться экстрадиции Коршунова наравне с США.

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