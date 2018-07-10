 Суд в Испании лишил Пучдемона и еще пятерых политиков депутатских мандатов | Новости из Германии о Европе | DW | 10.07.2018

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Европа

Суд в Испании лишил Пучдемона и еще пятерых политиков депутатских мандатов

Судья предоставил возможность партиям, представленным во вновь избранном парламенте Каталонии, заменить отстраненных политиков другими депутатами, к которым у властей Испании нет претензий.

Здание Верховного суда Испании

Здание Верховного суда Испании

Верховный суд Испании лишил бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона и еще пятерых лидеров борьбы за независимость региона от Мадрида мандатов региональных депутатов. Как сообщает агентство dpa, во вторник, 10 июля, решение судьи Пабло Льярена касается также бывшего заместителя председателя правительства Каталонии Ориола Жункераса  и еще четверых политиков, находящихся  в СИЗО по обвинению в мятеже, растрате бюджетных средств и других правонарушениях.

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В то же время судья предоставил возможность партиям, представленным во вновь избранном парламенте Каталонии, заменить отстраненных политиков другими депутатами, к которым у властей Испании нет претензий.

Правительство Испании в начале ноября 2017 года отправило в отставку каталонскую администрацию и лишило полномочий региональный парламент. Поводом послужила организация местными политиками референдума о независимости региона и провозглашение "суверенной каталонской республики". Всего под следствием оказалось 25 человек, причем Карлесу Пучдемону и четырем его сторонникам удалось бежать в Бельгию. 25 марта Пучдемон он был задержан в Германии, но вскоре отпущен под подписку о невыезде.  Немецкому суду предстоит решить, следует ли выдавать Пучдемона Испании. 

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  • Spanien Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Puigdemont (Getty Images/D. Ramos)

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    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


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