Суд в Гааге ужесточил приговор Караджичу до пожизненного

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге в среду, 20 марта, ужесточил приговор бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу с 40 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Таким образом, судьи сочли приговор в 40 лет заключения для 73-летнего Караджича слишком мягким, учитывая тяжесть преступлений, в которых его обвинили.

Пересмотра приговора требовали как адвокаты Караджича, надеявшиеся на то, что суд его оправдает, так и сторона обвинения. В 2016 году он был осужден Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) и признан виновным в военных преступлениях в ходе гражданской войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. В частности, Караджич был признан виновным в геноциде в Сребренице, где в июле 1995 года были убиты около 8000 безоружных боснийских мусульман.

Другие обвиняемые МТБЮ

В 2006 году процесс по делу экс-президента Сербии Слободана Милошевича был закрыт в связи со смертью подсудимого. Бывший лидер хорватских сербов Милан Бабич, приговоренный Гаагским трибуналом к многолетнему заключению, покончил с собой в 2006 году. После истечения мандата МТБЮ его функции взял на себя МОМУТ, учрежденный в 2010 году в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. В 2016 году в Гааге был вынесен оправдательный приговор лидеру сербских радикалов Воиславу Шешелю, которого также обвиняли в военных преступлениях во время войны на Балканах. В 2017 году пожизненный срок за военные преступления получил генерал Ратко Младич, экс-командующий войсками боснийских сербов.

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