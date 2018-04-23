 Суд в Гааге ужесточил приговор Караджичу до пожизненного | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Суд в Гааге ужесточил приговор Караджичу до пожизненного

Суд счел приговор в 40 лет заключения для 73-летнего бывшего лидера боснийских сербов слишком мягким. Он будет отбывать наказание пожизненно.

Радован Караджич

Радован Караджич

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге в среду, 20 марта, ужесточил приговор бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу с 40 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Таким образом, судьи сочли приговор в 40 лет заключения для 73-летнего Караджича слишком мягким, учитывая тяжесть преступлений, в которых его обвинили.

Контекст

Экс-лидер боснийских сербов Радован Караджич приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии к 40 годам лишения свободы. Он признан виновным в геноциде и военных преступлениях. (24.03.2016)

Москва назвала приговор МТБЮ политизированным. В ООН же убеждены, что речь идет об "историческом дне" для торжества правосудия. Бывший лидер боснийских сербов приговорен к 40 годам тюрьмы за военные преступления. (26.03.2016)

Пересмотра приговора требовали как адвокаты Караджича, надеявшиеся на то, что суд его оправдает, так и сторона обвинения. В 2016 году он был осужден Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) и признан виновным в военных преступлениях в ходе гражданской войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. В частности, Караджич был признан виновным в геноциде в Сребренице, где в июле 1995 года были убиты около 8000 безоружных боснийских мусульман.

Другие обвиняемые МТБЮ

В 2006 году процесс по делу экс-президента Сербии Слободана Милошевича был закрыт в связи со смертью подсудимого. Бывший лидер хорватских сербов Милан Бабич, приговоренный Гаагским трибуналом к многолетнему заключению, покончил с собой в 2006 году. После истечения мандата МТБЮ его функции взял на себя МОМУТ, учрежденный в 2010 году в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН.  В 2016 году в Гааге был вынесен оправдательный приговор лидеру сербских радикалов Воиславу Шешелю, которого также обвиняли в военных преступлениях во время войны на Балканах. В 2017 году пожизненный срок за военные преступления получил генерал Ратко Младич, экс-командующий войсками боснийских сербов.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

Смотреть видео 02:31

Шешель оправдан: как это повлияет на выборы в Сербии?

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    183 учреждения

    В Германии, согласно последним данным федерального статистического ведомства в Висбадене, насчитывается 183 пенитенциарных учреждения. Слово "тюрьма" употребляется только в обиходе. Официальное название - "учреждение исполнения наказания", по-немецки - Justizvollzugsanstalt (JVA).

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Комната на одного

    Так выглядит камера в тюрьме Вальдхайм. В 2012 году в этой самой старой тюрьме Германии построили новый корпус. Строительство обошлось в 7,5 млн евро. Кроме камер, здесь оборудован большой "социальный ареал" со спортивным залом, помещениями для игр и т.д. Телевизор и компьютер разрешены, если осужденный может приобрести их на свои деньги. Но доступ в интернет есть только в исключительных случаях.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Чем вооружена охрана?

    Охранники на вышках (на снимке - тюрьма в Штаубинге для осужденых за особо опасные преступления), как и те, кто работает внутри тюрьмы, не носят огнестрельного оружия. Его могут раздавать только в экстренных случаях (бунта с угрозой для человеческой жизни, например). На территории тюрьмы охранники вооружены дубинками, газовыми баллончиками, в исключительных случаях - электрошокерами.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Салат с секретом

    Так выглядит стандартный обед заключенного тюрьмы в Ганновере: жареное в кляре филе камбалы с традиционным немецким картофельным салатом. Салат делают повара-заключенные, причем рецепт хранят в секрете. Пластиковый судок необходим для того, чтобы блюдо не остывало. Если у осужденных есть деньги, они могут прикупать себе и что-то другое. Но деликатесы из соседнего ресторана им не носят.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Сколько осужденных сидят в Германии?

    Это здание похоже на обычный высотный дом. Тем не менее, это тюрьма в берлинском районе Тегель. В 183 "учреждениях исполнения наказания" Германии - около 75 тысяч "посадочных мест". Но сейчас в них содержатся около 64 тысяч осужденных. Примерно шесть процентов из них - женщины. Есть специальные тюрьмы для осужденных моложе 21 года и одна тюрьма (в городе Зингене) для пожилых.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Наказание для подростков

    Это тюрьма для малолетних преступников в Адельсхайме. "Малолетними", то есть получающими более мягкие наказания даже за особо тяжкие преступления (например, убийство), считаются в Германии подростки в возрасте 14-17 лет. В отдельных случаях эти более мягкие законы применяются и к 18-20-летним. Дети до 14 лет к уголовной ответственности в Германии привлечены быть не могут.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фитнес для пенсионеров

    Это уже специальная тюрьма для пожилых - в Зингене, около города Констанц. Здесь отбывают наказание мужчины и женщины в возрасте от 63 лет и старше. Условия в этой тюрьме тоже более мягкие. Большинство "малосрочников" только ночуют здесь, а днем выходят за стены тюрьмы. В ней есть, например, фитнес-центр.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Работа по желанию

    Слесарная мастерская пенитенциарного учреждения в Виллихе (Северный Рейн - Вестфалия). Работать заключенным в Германии не обязательно, но многие с удовольствием это делают: во-первых, надо чем-то занять время, во-вторых, они могут заработать. Правда, оплата труда, как правило, низкая, так как подавляющее большинство заключенных занято на неквалифицированных работах.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Концерт с аншлагом

    Концерт британской хард-рок-группы Uriah Heep и ее солиста Берни Шо в тюрьме Роттенбурга. На концерт собрались около 500 заключенных - практически все, кто в это время здесь сидел.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Тюрьма класса "люкс"

    Образцово-показательной считается в Германии тюрьма предварительного заключения в Вайтерштадте, построенная в 1997 году. Здесь есть стадион, бассейн, тюремная церковь... Около 800 человек ждут в этой тюрьме суда за совершенные преступления. Злые языки утверждают, что время пребывания здесь побуждает их на новые нарушения закона.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

Как выглядят немецкие тюрьмы

Немецкие тюрьмы нередко сравнивают с санаториями: мол, сидеть здесь - одно удовольствие. Это, конечно, не так: жизнь в тюрьме не сравнить с жизнью вольной. И все-таки: как же на самом деле выглядят немецкие тюрьмы? (16.11.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Шешель оправдан: как это повлияет на выборы в Сербии?  

Ален Мухич: Мой отец - военный преступник  

Трибунал в Гааге по бывшей Югославии: история создания и главные итоги  

Также по теме

Holland Den Haag - Radovan Karadzic vor Gericht

В Гааге вновь рассматривают дело Радована Караджича 23.04.2018

Бывший лидер боснийских сербов опротестовал решение Международного трибунала по бывшей Югославии, приговорившего его к 40 годам лишения свободы за военные преступления.

Niederlande Urteil Ratko Mladic

Гаагский трибунал приговорил Младича к пожизненному заключению 22.11.2017

Суд в Гааге вынес приговор бывшему командующему войсками боснийских сербов Ратко Младичу. Его признали виновным в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны.

Bosnien Beerdigung in Srebrenica

Суд в Гааге возложил на Нидерланды часть вины за резню в Сребренице 27.06.2017

Нидерланды должны будут выплатить денежную компенсацию родственникам погибших, постановил суд.

Реклама

Самые читаемые

Причины и последствия неожиданной отставки президента Казахстана  

Комментарий: Назарбаев - не пример Путину  

Закон о неуважении власти: ответ карикатуриста Елкина Путину  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно