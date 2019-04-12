Суд в Бресте оштрафовал блогера за клевету и оскорбление милиционеров

Беспрецедентный для Беларуси приговор был вынесен судом Ленинского района Бреста в четверг, 18 апреля. Суд решил наложить на местного блогера Сергея Петрухина штраф в размере 360 базовых величин, что сейчас составляет 9180 белорусских рублей, признав его виновным в клевете и оскорблении сотрудников милиции. Кроме того, блогер должен выплатить милиционерам компенсацию за моральный ущерб - 7750 белорусских рублей. До выплаты штрафа и компенсации в общей сложности на сумму более 7 тысяч евро в пересчете -она должна быть сделана в течение месяца - имущество Петрухина остается описанным, с блогера взята подписка о невыезде.

За что судили блогера Петрухина?

Уголовное дело по статье "клевета" было возбуждено летом 2018 года по заявлению участкового милиционера Сергея Игнатюка за видеосюжет, который Сергей Петрухин разместил на своем канале на YouTube. В этом ролике блогер пересказал историю жителя Бреста, который утверждал, что его избил Игнатюк. Последний посчитал, что таким образом в отношении него была распространена информация, которая "не соответствует действительности, существенно умаляет честь и достоинство личности, дискредитирует в глазах общественного мнения".

Во время слушания дела

Позднее в отношении Сергея Петрухина прокуратура завела еще одно уголовное дело - теперь уже по статье "оскорбление". Поводом стали размещенные в социальных сетях комментарии блогера в адрес трех сотрудников милиции - Дмитрия Якушевича, Игоря Голянтича и Сергея Токуна.

Согласно материалам дела, эти комментарии содержали "презрительные, уничижительные, негативно-оценочные, не соответствующие нормам речевого общения по форме выражения". Тем самым, по версии обвинения, Сергей Петрухин "умышленно унизил честь и достоинство" четверых сотрудников Ленинского РОВД города Бреста, чем причинил им моральный вред.

Процесс - открытый, но места в зале суда заняла милиция

Слушание дела началось 9 апреля, причем во все дни, пока шел процесс, зал заседаний практически полностью был заполнен милиционерами, которые заранее занимали места, будучи в гражданской одежде. В результате людям, собиравшимся поддержать блогера, мест не хватало, и в первый день по требованию судьи их (как и правозащитников) из помещения выводили сотрудники ОМОНа. Замначальника Ленинского РОВД Бреста Николай Самосюк объяснил массовое появление сотрудников милиции в суде тем, что таким образом происходят "практические занятия для личного состава".

Все дни, пока шел процесс, зал суда практически полностью был заполнен милиционерами в гражданской одежде

Одним из ходатайств Сергея Петрухина было предоставление более вместительного помещения (в качестве варианта он предлагал зал заседаний в Брестском горисполкоме), чтобы на процесс могли попасть все желаюище, однако эту просьбу судья отклонил. Еще до начала суда правозащитные организации называли дело Петрухина политически мотивированным и сравнивали его с процессами над советскими диссидентами. Позднее они констатировали, что при рассмотрении дела были нарушены требования открытости судебных заседаний.

Что показала экспертиза?

С наибольшим интересом на суде ждали выступления представителя Госкомитета судебных экспертиз Ольги Дудиной: именно это ведомство проводило судебно-лингвистическую экспертизу по делу Петрухина. Как пояснила эксперт, в комментарии блогера к его видеоролику содержится негативная оценка сотрудников милиции, которая "выражена лексическими средствами русского литературного языка". К тому же последнее слово в фразе "прапорщики вообще похожи на дебилов" является ругательством".

У входа в зал суда

К материалам дела была приобщена еще одна экспертиза, которую по просьбе Петрухина сделал доктор филологических наук, профессор Национальной Академии наук Александр Лукашанец. В своем заключении ученый отметил, что в комментарии блогера отсутствуют лингвистические средства (фамилии, инициалы), позволяющих однозначно утверждать, что слова и выражения, которые имеют признаки оскорбительности, унижения чести и достоинства личности, относятся именно к тем милиционерам, которые считают себя пострадавшими.

Тем не менее вслед за прокурором судья посчитал вину Сергея Петрухина доказанной. Правда, если гособвинитель просил в качестве наказания для блогера два года ограничения свободы (так называемой "химии") и штраф 2550 рублей (чуть более 1000 евро), то судья ограничился более крупным штрафом.

Расплата за гражданскую позицию

Сергей Петрухин свою вину не признал. Он считает, что главным поводом для его судебного преследования являются продолжающиеся в Бресте экологические протесты против аккумуляторного завода, которые блогер активно освещает.

"Я уверен, что если бы не было дела о клевете, случилось бы что-то другое. Завод, против которого выступают жители Бреста, стал лакмусовой бумажкой, и власти продемонстрировали, что готовы на любые шаги, чтобы погасить недовольство людей", - убежден Сергей Петрухин, который в своих сюжетах делает акцент на противоправной, по его мнению, деятельности сотрудников милиции и других госструктур.

Петрухин также отметил, что у граждан Беларуси нет возможности реализовать свое право на свободу слова, выражение своего мнения и мирные собрания. А у тех, кто задумал этот судебный процесс, была цель показать, что реально может произойти с обычным человеком, который готов отстаивать гражданскую позицию.

По словам правозащитника Романа Кисляка, хотя суд выбрал сравнительно мягкое наказание и не стал ограничивать свободу блогера, приговор все равно обвинительный и его стоит обжаловать.

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