Суд в Амстердаме вынесет решение по делу о скифском золоте 11 июня

Решение по делу об экспонатах крымских музеев, выставленных в Нидерландах, апелляционный суд Амстердама вынесет 11 июня. Это следует из результатов слушаний, состоявшихся в суде в понедельник, 11 марта. "Мы нацелены на вынесение решения 11 июня. Это - не гарантия, но это - цель", - передает слова судьи корреспондент DW.

В ходе слушаний свои позиции изложили три стороны - представители украинской власти, музеев аннексированного Россией Крыма, а также музей Алларда Пирсона в Амстердаме, где проходила выставка "Крым. Золото и тайны Черного моря" и где в настоящее время хранится взятое взаймы у Украины и застрявшее в Нидерландах "скифское золото". Если какая-либо из сторон не согласится с решением, то сможет направить кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов.

Крымские музеи подали апелляцию на решение суда

В феврале 2014 года Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический" направили уникальную коллекцию для выставок в Бонн, а затем - в Амстердам. Музей Алларда Пирсона решил не возвращать золото скифов ни в Киев, ни в Крым, поскольку в марте 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров.

Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. В сентябре того же года 19 объектов из коллекции киевского Национального музея истории Украины, предоставленные для выставки "Крым. Золото и тайны Черного моря", были отправлены из Амстердама в Киев.

В декабре 2016 года окружной административный суд Амстердама постановил вернуть Украине экспонаты крымских музеев, выставленные в Нидерландах. Суд счел, что Крым не является суверенным государством и потому не может претендовать на экспонаты как на культурное наследие. В январе 2017 года четыре крымских музея подали апелляционную жалобу на решение окружного суда.

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