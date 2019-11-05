 Суд выступил против сокращения льгот по пособию для безработных Hartz IV | Новости из Германии о Германии | DW | 05.11.2019

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Германия

Суд выступил против сокращения льгот по пособию для безработных Hartz IV

Конституционный суд установил максимальное сокращение социального пособия по Hartz IV в размере 30 процентов. Ранее правила позволяли полностью лишить человека денежной части пособия.

Социальное пособие Hartz IV

Сокращение льгот в рамках социального пособия Hartz IV в случае несоблюдения условий предоставления помощи частично является неконституционным. Такое решение принял Конституционный суд Германии в Карлсруэ во вторник, 5 ноября. Согласно постановлению суда, в случае нарушений сокращение помощи возможно не более чем на 30 процентов. Ранее объявленные сокращения льгот на 60 процентов или полный отказ от предоставления помощи являются неконституционными, заявил заместитель руководителя суда Стефан Харбарт (Stephan Harbarth).

Контекст

Экономический подъем привел к рекордной занятости и обострил нехватку квалифицированных кадров. Без трудовых мигрантов, в том числе из России и Украины, проблему не решить. (04.01.2018)

В Германии семья из четырех человек признается малоимущей, если ее ежемесячные доходы не превышают 2355 евро. Во многих других странах эта сумма считалась бы целым состоянием. (01.02.2018)

В настоящий момент размер пособия Hartz IV составляет 424 евро для тех, кто живет один. По ныне действующим правилам, если получатель пособия не соглашается на предложенную приемлемую работу или если уходит с нее, пособие сокращается на 30 процентов на срок в три месяца. В повторном случае вычитаются 60 процентов, а далее выплаты на три месяца полностью отменяются, хотя остается социальная помощь в неденежной форме. При этом в отношении безработных моложе 25 лет действуют более строгие правила, в частности, применяется более быстрая отмена любой поддержки.

Как следует из решения суда, до принятия нового законодательного положения, центры занятости обязаны учитывать обстоятельства нуждающихся в пособии. С 1 января 2020 года размер пособия для одиноких возрастет до 434 евро.

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