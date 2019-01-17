Суд во Львове арестовал высланную из РФ украинскую журналистку

Выдворенная из России гражданка Украины Елена Бойко будет находиться под стражей 60 суток. Ее обвиняют в:покушении на территориальную целостность и неприкосновенность Украины
Выдворенная из России украинская журналистка Елена Бойко (Вищур) будет находиться под стражей 60 суток. О соответствующем решении Галицкого районного суда Львова, принятом в четверг, 17 января, сообщило управление Службы безопасности Украины (СБУ) по Львовской области.
Бойко обвиняют в покушении на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Согласно украинскому законодательству, ей грозит до пяти лет лишения свободы. С 2014 года Елена Бойко "распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами на почве политических убеждений, публично призывала к нарушению территориальной целостности Украины ", указывается в пресс-релизе СБУ.
14 декабря 2018 года Елена Бойко была объявлена в Украине в розыск, на следующий день Галицкий райсуд Львова дал санкцию на ее задержание.
Бойко выслали из России за нарушение миграционного режима
В декабре 2018 года Преображенский суд Москвы признал Бойко виновной в нарушении миграционного режима и постановил выслать ее из России. По словам адвоката Бойко Галины Перфильевой, 16 января сотрудники Федеральной службы судебных приставов принудительно доставили журналистку на поезде на границу с Украиной. Там Бойко попыталась получить в РФ политическое убежище, но российские пограничники отказались принимать ее заявление и отправили ее в нейтральную зону.
Вскоре Елена Бойко была задержана сотрудниками СБУ, арестована Харьковским судом и отправлена в следственный изолятор во Львове
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