 Суд арестовал еще одного фигуранта ″московского дела″ | Новости из Германии о России | DW | 03.12.2019

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Россия

Суд арестовал еще одного фигуранта "московского дела"

Басманный суд заочно арестовал и объявил в международный розыск Сергея Меденкова, обвиняемого в нападении на полицейского.

Басманный суд Москвы

Басманный суд Москвы заочно арестовал Сергея Меденкова - еще одного фигуранта "московского дела". Его обвиняют в нападении на сотрудника правоохранительных органов во время акции протеста 27 июля, сообщила пресс-служба суда во вторник, 3 декабря. Меденков объявлен в международный обыск.

Пресс-секретарь суда Ирина Морозова также сообщила, что постановление о заочном аресте Сергея Меденкова было вынесено еще 21 ноября. Другие подробности пресс-служба суда не раскрыла.

Адвокат: Меденков не участвовал в акции 27 июля

Между тем адвокат "ОВД-Инфо" Рамиль Таймасов, защищавший Меденкова, сообщил "МБХ Медиа", что его подзащитный не участвовал в акции протеста, и доказательства этого были представлены суду во время рассмотрения административного дела. "В целом он отрицал участие в массовом мероприятии 27 июля, его позиция четкая. Мы представили в качестве доказательства SMS-сообщение от банка, о том, что владелец карты, которым является Сергей, на момент (проведения акции) совершал покупки в другой точке города", - заявил Таймасов.

Контекст

В интервью DW Ильдар Дадин рассказал, что думает о московских протестах и деле Константина Котова, приговоренного по "дадинской статье". Суд рассмотрит апелляцию по этому делу 14 октября. (12.10.2019)

Решение суда по Павлу Устинову - пример того, что приговоры по "московскому делу" не зависят от того, было ли правонарушение. Сергей Елкин об особенностях работы российских судов. (01.10.2019)

По его словам, в качестве основного доказательства участия Меденкова в акции суд представил видеозапись, использовавшуюся против шести других фигурантов административных дел, связанных с акцией 27 июля.

"Московское дело"

Участники протестных акций в Москве минувшим летом изначально требовали допуска отстраненных от голосования кандидатов в депутаты. Позднее к их требованиям добавились призывы освободить задержанных или арестованных организаторов и участников протестов, а также расследовать случаи непомерно жестокого обращения силовиков с митингующими. Только на двух протестных акциях - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали жестко, избивая активистов и даже случайных прохожих.

После акции 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках", которое в СМИ получило название "московское дело". По данному делу пять обвиняемых уже получили разные сроки заключения, уголовные дела в отношении семи участников закрыли. Шесть человек находятся под следствием.

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    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 03:21

Список обвиняемых по "московскому делу" расширился

Контекст

"Московское дело": причины и следствия протестов

Несогласованные акции протеста в июле-августе 2019 года привели к ряду уголовных дел, которые СМИ неофициально называют "московским делом". В фотогалерее DW - о том, как оно появилось и кто в нем фигурирует. (15.08.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Джокер Путин. Страшный суд за "московское дело". Последние новости в стихах – "Заповедник", выпуск 95  

Переломный момент в "московском деле": один из фигурантов покинул Россию  

Список обвиняемых по "московскому делу" расширился  

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