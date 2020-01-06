Судьи Германии обеспокоены ростом числа антисемитских преступлений

Союз судей Германии в преддверии публикации ежегодного отчета "Политически мотивированная преступность"напоминает о необходимости усилить борьбу с проявлениями антисемитизма . Планируемый закон против ненависти и правого экстремизма является правильным ответом правового государства в свете роста числа преступлений на почве антисемитизма, приводят издания медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) слова председателя объединения Свена Ребена (Sven Rebehn) во среду, 27 мая.

Глава Союза судей приветствовал включение антисемитских мотивов в разряд отягчающих обстоятельств при совершении преступления. По его словам, суды уже сейчас тщательно изучают каждый случай, чтобы определить их возможное наличие.

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) и президент Федерального ведомства по уголовным делам Хольгер Мюнх (Holger Münch) представят отчет 27 мая. По сведениям издания Bild, в 2019 году было совершено 2032 преступления против евреев и еврейских учреждений, что на 13 процентов больше, чем годом ранее.

Кроме того, количество политически мотивированных преступлений в минувшем году достигло 41 тысячи (рост на 14,2 процента по сравнению с 2018-м), утверждают собеседники Bild. Более половины из них (22 342 эпизода) квалифицированы как преступления правого толка. Это на 9,4 процента больше, чем годом ранее.

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