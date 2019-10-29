 Судьбы остарбайтеров в письмах, документах и фотографиях | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 29.10.2019

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Культура и стиль жизни

Судьбы остарбайтеров в письмах, документах и фотографиях

Три с половиной миллиона "восточных рабочих" - остарбайтеров - были угнаны в Германию во время Второй мировой войны. Память о них хранит "Международный мемориал".

  • Остарбайтеры: из архива Мемориала

    Остарбайтеры: судьбы и документы

    Картошку чистить - как будто не самая тяжелая работа, но посмотрите, сколько ее, этой картошки, надо было очистить, чтобы наполнить огромную бадью! Да и фотография явно "постановочная", пропагандистская: белые воротнички, новенькие рабочие халаты (хотя и с аккуратно пришитым знаком OST)... А бусы! Кто же это их надевает, когда чистит картошку?

  • Остарбайтеры: из архива Мемориала

    Остарбайтеры: судьбы и документы

    Временный паспорт остарбайтера на немецком и украинском языках

  • Специальный немецко-русский разговорник в картинках

    Остарбайтеры: судьбы и документы

    Специальный немецко-русский разговорник в картинках для остарбайтеров и их немецких хозяев. Всё только самое нужное: сковородка, черпак, терка, а дальше: уберите то, помойте это, одевайтесь аккуратно и тому подобное.

  • Остарбайтеры: из архива Мемориала

    Остарбайтеры: судьбы и документы

    За письмом. Похоже, и это - "постановочная" фотография. Аккуратно уложенные прически, на девушках - явно выходные, лучшие платья, одна из них держит листок письма так, как его обычно не держат. Возможно, снимок был сделан по просьбе самих "восточных работниц" для родных в Украине - чтобы показать, что у них в Германии все замечательно.

  • Остарбайтеры: из архива Мемориала

    Остарбайтеры: судьбы и документы

    "Пасхальный привет из Германии": праздничная открытка на украинском языке, отправленная родным. Тоже всё замечательно: цветущий сад, счастливая девушка с букетом. С реальной жизнью остарбайтеров в "третьем рейхе" это имело мало общего. И, кстати, вся переписка подвергалась цензуре.

  • Остарбайтеры: из архива Мемориала

    Остарбайтеры: судьбы и документы

    Удостоверение рабочего сталелитейного завода - остарбайтера Рылько.

  • Остарбайтеры: из архива Мемориала

    Остарбайтеры: судьбы и документы

    Письмо Тани Остапенко из лагеря для остарбайтеров в Нюрнберге маме и сестрам в тогдашний Днепропетровск: "Передаю вам скучный одинокий (зачеркнуто) привет..."

  • Остарбайтеры: из архива Мемориала

    Остарбайтеры: судьбы и документы

    С помощью таких листовок бывших уже остарбайтеров уговаривали вернуться из побежденной Германии домой, в СССР. В листовке называют "гнусной фашистской клеветой" разговоры, что "при возвращении на Родину они будто бы подвергнутся репрессиям со стороны органов власти", окажутся в тюрьмах, лагерях, будут высланы в Сибирь "на тяжелые работы". К сожалению, во многих случаях было именно так.

  • Обложка русского издания книги

    Остарбайтеры: судьбы и документы

    Обложка русского издания книги "Знак не сотрется". Сейчас в Германии она вышла на немецком языке.

    Автор: Ефим Шуман, Франкфурт-на-Майне


  • Остарбайтеры: из архива Мемориала

    Остарбайтеры: судьбы и документы

    Картошку чистить - как будто не самая тяжелая работа, но посмотрите, сколько ее, этой картошки, надо было очистить, чтобы наполнить огромную бадью! Да и фотография явно "постановочная", пропагандистская: белые воротнички, новенькие рабочие халаты (хотя и с аккуратно пришитым знаком OST)... А бусы! Кто же это их надевает, когда чистит картошку?

  • Остарбайтеры: из архива Мемориала

    Остарбайтеры: судьбы и документы

    Временный паспорт остарбайтера на немецком и украинском языках

  • Специальный немецко-русский разговорник в картинках

    Остарбайтеры: судьбы и документы

    Специальный немецко-русский разговорник в картинках для остарбайтеров и их немецких хозяев. Всё только самое нужное: сковородка, черпак, терка, а дальше: уберите то, помойте это, одевайтесь аккуратно и тому подобное.

  • Остарбайтеры: из архива Мемориала

    Остарбайтеры: судьбы и документы

    За письмом. Похоже, и это - "постановочная" фотография. Аккуратно уложенные прически, на девушках - явно выходные, лучшие платья, одна из них держит листок письма так, как его обычно не держат. Возможно, снимок был сделан по просьбе самих "восточных работниц" для родных в Украине - чтобы показать, что у них в Германии все замечательно.

  • Остарбайтеры: из архива Мемориала

    Остарбайтеры: судьбы и документы

    "Пасхальный привет из Германии": праздничная открытка на украинском языке, отправленная родным. Тоже всё замечательно: цветущий сад, счастливая девушка с букетом. С реальной жизнью остарбайтеров в "третьем рейхе" это имело мало общего. И, кстати, вся переписка подвергалась цензуре.

  • Остарбайтеры: из архива Мемориала

    Остарбайтеры: судьбы и документы

    Удостоверение рабочего сталелитейного завода - остарбайтера Рылько.

  • Остарбайтеры: из архива Мемориала

    Остарбайтеры: судьбы и документы

    Письмо Тани Остапенко из лагеря для остарбайтеров в Нюрнберге маме и сестрам в тогдашний Днепропетровск: "Передаю вам скучный одинокий (зачеркнуто) привет..."

  • Остарбайтеры: из архива Мемориала

    Остарбайтеры: судьбы и документы

    С помощью таких листовок бывших уже остарбайтеров уговаривали вернуться из побежденной Германии домой, в СССР. В листовке называют "гнусной фашистской клеветой" разговоры, что "при возвращении на Родину они будто бы подвергнутся репрессиям со стороны органов власти", окажутся в тюрьмах, лагерях, будут высланы в Сибирь "на тяжелые работы". К сожалению, во многих случаях было именно так.

  • Обложка русского издания книги

    Остарбайтеры: судьбы и документы

    Обложка русского издания книги "Знак не сотрется". Сейчас в Германии она вышла на немецком языке.

    Автор: Ефим Шуман, Франкфурт-на-Майне


Смотрите также:

  • Ворота с надписью ''Труд освобождает''

    Лагерь смерти Освенцим

    Ворота с надписью "Труд освобождает"

    Вход на территорию бывшего лагеря Аушвиц 1. Комплекс близ польского города Освенцим состоял из трех основных лагерей: Аушвиц 1, Аушвиц 2 и Аушвиц 3. Первый лагерь, созданный в 1940 году, стал впоследствии административным центром всего комплекса. Охраняли узников военнослужащие войск СС из отрядов "Мертвая голова".

  • В лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одном из административных помещений

    Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.

  • Камера заключенного в лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одной из камер

    Заключенных морили голодом, помещали в камеры, где можно было только стоять, сажали в герметично закрывавшийся карцер, где они умирали от нехватки кислорода, пытали, расстреливали. В 1941 году в лагере Аушвиц 1 провели опыты по отравлению группы заключенных газом. Результаты были признаны успешными…

  • Одежда заключенного

    Лагерь смерти Освенцим

    Нашивки

    Заключенных лагеря делили на особые категории, что было визуально отражено нашивками на одежде. К примеру, розовый треугольник - узник-гомосексуал, красный - политзаключенный. Такая нашивка, как на этой фотографии, свидетельствовала о еврейском происхождении узника.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь Аушвиц 2

    Бараки практически не сохранились. Большинство из них были наскоро сколочены из досок и бревен. О том, что они здесь были, сегодня напоминают только печные трубы.

  • Внутри барака

    Лагерь смерти Освенцим

    Внутри барака

    В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь смерти

    Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Рабский труд

    Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    К "медикам"

    Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

  • На территории, где был лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Прислуга

    Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

  • Фотографии убитых

    Лагерь смерти Освенцим

    Холокост

    Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

  • Вагон, в котором везли узников

    Лагерь смерти Освенцим

    Дорога смерти

    Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

  • Личные вещи узников

    Лагерь смерти Освенцим

    В музее

    В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

  • Печи в одном из крематориев

    Лагерь смерти Освенцим

    Печи, в которых сжигали трупы

    В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Огромная территория

    Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

  • Лагерь Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    Освобождение

    27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

  • Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Что было дальше

    После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    Лагерь смерти Освенцим

    Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

  • Памятная плита

    Лагерь смерти Освенцим

    Памятная плита

    Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

  • Аушвиц 2. Колючая проволока

    Лагерь смерти Освенцим

    Число жертв

    Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.

    Автор: Дарья Брянцева


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По данным следствия, служа охранником в концлагере Штутгоф, обвиняемый был причастен к гибели тысяч заключенных. (18.04.2019)  

Остарбайтеры: судьбы и документы

Общество "Мемориал" собрало огромный архив, рассказывающий о трагических судьбах угнанных в Германию остарбайтеров. Архив любезно предоставил нам некоторые из этих документов. (28.10.2019)  

Лагерь смерти Освенцим

В это страшное место стоит приехать хотя бы раз в жизни. Увидев бараки, печи, в которых сжигали трупы отравленных газом людей, фотографии истерзанных голодом и издевательствами узников, вы не забудете Освенцим никогда. (27.01.2015)  

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