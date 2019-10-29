Судьбы остарбайтеров в письмах, документах и фотографиях

Три с половиной миллиона "восточных рабочих" - остарбайтеров - были угнаны в Германию во время Второй мировой войны. Память о них хранит "Международный мемориал".
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