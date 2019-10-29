Судьбы остарбайтеров в письмах, документах и фотографиях

Остарбайтеры: судьбы и документы

За письмом. Похоже, и это - "постановочная" фотография. Аккуратно уложенные прически, на девушках - явно выходные, лучшие платья, одна из них держит листок письма так, как его обычно не держат. Возможно, снимок был сделан по просьбе самих "восточных работниц" для родных в Украине - чтобы показать, что у них в Германии все замечательно.