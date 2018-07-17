Судьба украинского газового транзита решится с участием ЕС

Россия, Украина и Еврокомиссия совместно решат, каким быть украинскому транзиту газа после 2019 года. DW - с подробностями о первом раунде трехсторонних переговорах и позициях участников.
Во вторник, 17 июля, в Берлине состоялся первый раунд трехсторонних переговоров между Еврокомиссией, Москвой и Киевом, посвященных теме долгосрочных поставок российского газа в страны ЕС и будущей роли Украины в обеспечении его транзита. Какой будет эта роль и сохранится ли она вообще после введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2"?
Этот газопровод протяженностью 1230 километров намечено проложить по дну Балтийского моря параллельно к действующему "Северному потоку-1", по которому газ из России прямо в Германию поступает уже с 2011 года. Не только Украина, но и многие другие страны Восточной Европы чувствуют себя в прямом и переносном смысле обойденными "Газпромом". Они предостерегают от растущей зависимости Евросоюза от поставок российских энергоносителей, считая, что Кремль может использовать газ в качестве инструмента политического шантажа.
Роль транзита газа для Украины
Еврокомиссию на переговорах в Берлине представлял заместитель председателя ЕК Марош Шефчович, Россию - министр энергетики Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер, Украину - министр иностранных дел Павел Климкин и руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Тот факт, что Киев отправил в Берлин именно Климкина - главу внешнеполитического ведомства - должен был, очевидно, в очередной раз продемонстрировать, что украинское правительство рассматривает газопроводный проект как сугубо политический.
Многие в Украине - да и за ее пределами - считают, что, лишив эту страну ключевой роли в транзите российского газа в Европу, Кремль фактически получит карт-бланш на любые действия, направленные на дестабилизацию украинского государства, подрыв политики реформ и курса Киева на интеграцию в ЕС, а в перспективе - и в НАТО. И это - не считая лишения Украины примерно двух миллиардов долларов, которые она пока получает за транзит российского газа.
Еврокомиссия и "Северный поток-2"
В Еврокомиссии также считают, что "Северный поток-2" это, в первую очередь, политический проект. "Очень трудно поверить, что речь идет только о коммерции", - сказал корреспонденту DW высокопоставленный чиновник ЕК.
Но раз уж остановить реализацию этого плана "Газпрома" нельзя, то Брюссель хотел бы иметь возможность провести напрямую с российским концерном переговоры об условиях поставок газа в страны ЕС через "Северный поток-2". Для этого, однако, Еврокомиссии нужен мандат на такие переговоры от лидеров ЕС. Германия же считает, что "Северный поток-2" не относится к компетенции Брюсселя.
Эту позицию подтвердил во вторник, 17 июля, отвечая на вопрос корреспондента DW, министр экономики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier). "Вопрос регулирования экстерриториальных газопроводов, то есть, проложенных за пределами юридического пространства стран ЕС, - заявил он, - относится к категории тех, где есть разные мнения о том, относится ли это к компетенции ЕС". Берлин считает, что нет, не относится.
Газовые интересы Берлина
Впрочем, у правительства Германии амбивалентное отношение к "Северному потоку-2". С одной стороны, заинтересованное в прямых поставках газа, оно называет этот проект сугубо коммерческим, с другой - понимает тревоги Киева, которому симпатизирует и помогает, а потому признает наличие в этом проекте "политического компонента" и настаивает на сохранении украинского транзита и после 2019 года.
В каких объемах, спросил Альтмайера корреспондент DW? Конкретной цифры министр не назвал, но сказал, что объемы должны быть "существенными" (substantiell), то есть, такими, которые сохранили бы за Киевом стратегическую роль транзитера российского газа в Европу.
Не преминул министр напомнить и о том, что это именно благодаря его усилиям, предпринятым весной этого года в ходе челночных поездок между Киевом и Москвой, Россия и Украина вообще согласились на трехсторонние - с участием Еврокомиссии - переговоры о будущем украинского газового транзита.
Цель Шефчовича и итоги первого раунда
Еврокомиссия, как и немецкое правительство, считает, что Украина должна и впредь остаться транзитной сраной. И главная цель Шефчовича на этих переговорах - получить соответствующие гарантии от России.
"Конструктивное и стабильное сотрудничество между Россией и Украиной в энергетической сфере имеет большое значение и для этих двух стран, и для Европейского Союза, - подчеркивает заместитель председателя ЕК. - Необходимость постоянно действующего и долгосрочного транзита российского газа через Украину в ЕС на условиях надежности и экономической целесообразности является неотъемлемой составляющей частью этого".
Время, по его словам, поджимает. Или, как выразился Шефчович в Берлине, "часы тикают". Срок действующего российско-украинского транзитного соглашения скоро истекает, поэтому, указывает он, надо быстро ответить на вопрос, будет ли и каким с первого января 2020 года новый транзитный договор, предусматривающий долгосрочные поставки через Украину в Европу значительных объемов газа.
Еврокомиссия считает, что такой договор должен быть не только совершенно прозрачным, но и составлен в соответствие с правовыми нормами и тарифными стандартами ЕС. На этом настаивает и Украина. Более того, Киев хочет, чтобы Еврокомиссия фактически стала одной из сторон, а, следовательно, и гарантом будущего транзитного соглашения. Дело в том, что Украина более не доверяет "Газпрому" и в случае нового юридического конфликта с российским концерном хочет иметь на своей стороне и Еврокомиссию.
Но ни об объемах будущего транзита российского газа через Украину, ни о конкретных параметрах и составе участников следующего транзитного соглашения речь на переговорах в Берлине 17 июля еще не шла, хотя, по сведениям источников DW, российская сторона в принципе согласилась учитывать требования законодательства ЕС. Главный же итог этого раунда - договоренность о повестке дня и решение провести уже в сентябре следующую трехстороннюю встречу на уровне экспертов из Еврокомиссии, России и Украины, а в октябре - снова на политическом.
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