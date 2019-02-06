Судьба дома Гитлера решена окончательно

После многолетних споров с его бывшей владелицей судьба дома в австрийском городе Браунау-на-Инне, в котором в 1889 году родился и провел первые годы жизни Адольф Гитлер, решена окончательно. Верховная судебная палата Австрии еще раз подтвердила правомочность закона о национализации дома, который был принят в 2016 году, и одновременно отменила решение низшей судебной инстанции о выплате его бывшей владелице компенсации в размере 1,5 миллиона евро.

В трехэтажном доме бывшей гостиницы, построенном в XVII веке, после Второй мировой войны размешались библиотека, школа, а с 1972-го по 2011 годы - мастерская и культурный центр для людей с особенностями здоровья. После этого дом несколько лет стоял пустой, так как его владелица отказывалась заключать новый арендный договор. Решение о национализации дома было принято правительством и подтверждено парламентом Австрии. В нем прямо говорилось о том, что необходимо исключить любую возможность использования "дома Гитлера" в целях пропаганды идей национал-социализма.

Экс-владелице заплатили, в общей сложности, около 810 тысяч евро: так оценили стоимость дома эксперты. 68-летняя женщина обратилась в суд: она требовала полтора миллиона евро, учитывая, как формулировал ее адвокат, "особое историческое значение" дома. Суд низшей инстанции сначала принял ее сторону, но высшая инстанция сейчас это решение отменила.

Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Пешорн (Wolfgang Peschorn) рассказал в интервью информационному агентству dpa, что дом кардинально перестроят. Как именно, пока неизвестно: сначала будет проведен архитектурный конкурс. Сносить дом вряд ли будут, так как он является памятником архитектуры XVII века.

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Фогельзанг - замок для юнкеров Гитлера

Фогельзанг - замок для юнкеров Гитлера Фогельзанг, Крёссинзее, Зонтхофен Фогельзанг в Айфеле - место мрачное не только в дождливую погоду. Эти здания построили среди нетронутого леса по приказу Адольфа Гитлера, чтобы разместить в них один из центров подготовки руководящей элиты "третьего рейха". На курс планировали зачислять по 500 слушателей - юнкеров, как их называли. Помимо Айфеля такие партийные школы заложили в Крёссинзее (Померания) и Зонтхофене (Бавария).

Фогельзанг - замок для юнкеров Гитлера Расовая философия и другие предметы Обучение должно было длиться три-четыре года. Первый год планировалось посвящать изучению расовой философии в Фогельзанге. Второй - закалке духа и воли в Крёссинзее. Третий - военному делу и дипломатии в Зонтхофене. Дополнительный год - совершенствованию навыков и углублению полученных знаний в главной крепости бывшего Тевтонского ордена - средневековом Мариенбурге (Польша).

Фогельзанг - замок для юнкеров Гитлера Коричневые юнкеры Возраст юнкеров - 23-26 лет, рост - не менее 160 сантиметров. Подбор осуществляли в соответствии с расовой теорией, а сама эта теория являлась главной дисциплиной в программе обучения наряду со спортом. Главным критерием были не интеллектуальные способности, а происхождение: из простых семей среднего класса. К документам следовало приложить справку об арийских корнях, начиная с 1800 года.

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Фогельзанг - замок для юнкеров Гитлера Распорядок День юнкера начинался в шесть утра с зарядки. Ровно в семь - поверка. С 8:00 до 10:00 - семинары. С 10:00 до 12:00 - доклад в большом зале. Во второй половине дня - снова физкультура. Вечером - еще два часа занятий. В десять - отбой.

Фогельзанг - замок для юнкеров Гитлера Со своим уставом Фогельзанг должен был походить на мужской монастырь, иметь ауру закрытого "элитного ордена". Однако без женского персонала будущие "арийские фюреры" в своем монастыре обходиться не могли. Недалеко от Адлерхофа, в укромном уголке, возвели женское общежитие на 70 мест - Haus der weiblichen Angestellten.

Фогельзанг - замок для юнкеров Гитлера Поляна солнцеворота Торжественные поверки юнкеров проходили под открытым небом на зеленой лужайке, около памятника факелоносцу. На каменном теле видны следы от пуль, а также полностью отбиты некоторые его части, однако почти нетронутой осталась надпись на монументе: "Вы - факелоносцы нации. Несите вперед свет воли в борьбе за дело Адольфа Гитлера". Конец цитаты.

Фогельзанг - замок для юнкеров Гитлера Преступная идеология В некоторых источниках Фогельзанг ошибочно называют подготовительным лагерем для служащих СС. Эти утверждения не имеют под собой оснований, а возникли, очевидно, из-за того, что подразделение СС осуществляло его охрану. Как отмечают историки, так называемый "орденский" замок был одним из центров распространения преступной идеологии, но не был местом совершения преступлений.

Фогельзанг - замок для юнкеров Гитлера Вторая мировая война Осенью 1939 года юнкеры покинули Фогельзанг. Их отправили на фронт. Полностью завершить обучение не успел даже первый набор. Около двадцати из полутора тысяч курсантов позже будут привлечены к суду за военные преступления, в частности, на территории Украины. Один из преподавателей во время войны занимал должность коменданта концлагеря в Нидерландах.

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