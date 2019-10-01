 Суды по ″московскому делу″: преступления нет, а приговор есть | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 01.10.2019

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Россия

Суды по "московскому делу": преступления нет, а приговор есть

Решение суда по Павлу Устинову - пример того, что приговоры по "московскому делу" не зависят от того, было ли правонарушение. Сергей Елкин об особенностях работы российских судов.

Карикатура Сергея Елкина: судья протягивает телефонную трубку со словами а теперь слушайте оглашение приговора!

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    Автор: Сергей Елкин


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