 Суды могут обязать Facebook искать и удалять оскорбления | Новости из Германии о Европе | DW | 04.10.2019

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Европа

Суды могут обязать Facebook искать и удалять оскорбления

Экс-политик в Австрии добилась в суде удаления оскорбительного комментария в соцсети, а затем потребовала удалить и все похожие комментарии. Европейский суд решил, что это не противоречит законам ЕС.

логотип Facebook

Интернет-платформы вроде Facebook должны искать и удалять оскорбления, аналогичные тем, что были признаны тем или иным судом противоправными. Европейский суд постановил в четверг, 3 октября, что подобные требования национальных судов не противоречат правилам Евросоюза.

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Соцсети могут обязать самостоятельно искать повторяющиеся слово-в-слово, либо похожие по смыслу высказывания и удалять их. Более того, это требование распространяется не только на страну, в которой суд вынесет соответствующее решение, но и на весь мир.

Таким образом Европейский суд ответил на запрос Верховного суда Австрии, который обратился за разъяснением. Причиной запроса стало требование бывшего политика австрийских "зеленых" Евы Главишниг-Писчек, которая после решения суда об удалении оскорбительного комментария в соцсети потребовала удалить и все другие схожие лексически и по смыслу комментарии.

Facebook недоволен решением Европейского суда

В Facebook раскритиковали решение Европейского суда. В американском интернет-концерне считают, что это угрожает устоявшемуся принципу, согласно которому страны не должны навязывать друг другу свою трактовку свободы мнений. Кроме того, подобные предписания могут подтолкнуть интернет-компании к превентивному наблюдению за пользователями и интерпретации контента, предупредили в Facebook.

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    Автор: Элла Володина


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