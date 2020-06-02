 Судмедэксперты признали причиной смерти Флойда удушение полицейским | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.06.2020

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Мир

Судмедэксперты признали причиной смерти Флойда удушение полицейским

Джордж Флойд умер в результате действий сотрудника полиции, душившего его. Об этом свидетельствуют официальные результаты вскрытия тела.

Граффити в память о Джордже Флойде в Берлине

Граффити в память о Джордже Флойде в Берлине

Результаты официальной судмедэкспертизы подтвердили, что афроамериканец Джордж Флойд умер в результате удушения сотрудником полиции. "Остановка сердечно-легочной деятельности произошла в результате сдавливания шеи и способов усмирения, примененных органами правопорядка", - говорится о результатах вскрытия Флойда в пресс-релизе судмедэксперта округа Хеннепин, штат Миннесота, опубликованном в понедельник, 1 июня.

В документе гибель мужчины квалифицируется как убийство. В то же время в отчете указано, что здесь это понятие не является юридическим определением "вины или намерения" - дать правовую оценку должны судебные органы.

Ранее в тот же день были обнародованы результаты вскрытия, проведенного по заказу семьи Флойда. Медики установили, что смерть наступила в результате "удушения в связи с продолжительным давлением" на шею и спину мужчины.

Смерть Джорджа Флойда и протесты в США

Афроамериканец Джордж Флойд умер 25 мая после того, как белый полицейский на протяжении почти десяти минут душил его коленом при задержании. 46-летний мужчина просил о помощи, пока не потерял сознание. Полицейский арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.

Эта трагедия, произошедшая в Миннеаполисе, вызвала волну протестов по всем США. Демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах введен комендантский час и задействована Национальная гвардия.

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