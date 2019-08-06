 Судебные приставы угрожают участникам протестов конфискацией имущества | Новости из Германии о России | DW | 06.08.2019

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Россия

Судебные приставы угрожают участникам протестов конфискацией имущества

Федеральная служба судебных приставов организовала рейды в отношении задержанных участников акций протеста в Москве. Им вспомнили все долги.

Протесты в Москве 27 июля

Протесты в Москве 27 июля

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) организовала "рейдовые мероприятия" в отношении задержанных по делу о протестах в Москве 27 июля. Об этом во вторник, 6 августа, сообщил телеканал "Москва-24" со ссылкой на заместителя руководителя управления ФССП по Москве Евгению Клименко. По ее словам, среди задержанных есть лица, которые являются должниками по исполнительным производствам. Общая сумма их задолженности, по ее данным, составляет 26 млн рублей.

Контекст

Ни уступки властей, ни жесткие действия полиции не могут сбить накал оппозиционных протестов в Москве, пишут масс-медиа Германии. Самое интересное из публикаций на эту тему - в обзоре DW. (05.08.2019)

В воззвании содержится призыв прекратить уголовное дело, возбужденное СК РФ после акции 27 июля, в связи с явным отсутствием события преступления. (06.08.2019)

Клименко сообщила, что судебные приставы совершали обход квартир задержанных, чтобы установить их имущественное положение "для установления акта описи ареста имущества в счет погашения задолженности".

К должникам, которых не застали дома, приставы могут применить меры в виде принудительного привода или объявить их в розыск. Основную сумму задолженностей составили кредитные обязательства. Кроме того, речь идет о неуплаченных долгах, алиментах, штрафах и налогах.

В ходе несогласованной акции протеста против отказа в регистрации независимых депутатов на выборах в Мосгордуму 27 июля правоохранительные органы задержали 1074 человека. 9 человек арестованы по трем статьям об организации массовых беспорядков, еще один подозреваемый объявлен в розыск.

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    Автор: Евгений Жуков


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