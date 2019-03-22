"Суверенный интернет" - новое обозначение изоляции России

Закон о "суверенном интернете" готовится принять Госдума России. Карикатурист Сергей Елкин о том, кому действительно нужен автономный Рунет и что это значит на деле.
Известный российский блогер Илья Варламов рассказал в интервью DW о бессмысленности закона против фейков и о том, почему попытка обособиться отбросит Россию на десятилетия назад. (22.03.2019)
Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности изоляции российского интернета. Как закон будет работать и где взять на него деньги, проголосовавшие депутаты надеются понять во втором чтении. (12.02.2019)