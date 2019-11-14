 Студент расстрелял одногруппников в колледже Благовещенска | Новости из Германии о России | DW | 14.11.2019

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Россия

Студент расстрелял одногруппников в колледже Благовещенска

По предварительным данным, открывший стрельбу учащийся колледжа в Благовещенске покончил с собой.

Машина российской полиции

В Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске в четверг, 14 ноября, произошла стрельба. Как передало издание "Амурская служба новостей" со ссылкой на местное управление МВД России, по предварительным данным, один человек погиб, трое ранены. Преступник, по всей видимости, покончил с собой.

Наряд ДПС ГИБДД утром осуществлял патрулирование в районе улиц Шевченко-Красноармейской, когда к ним подбежал молодой человек и сообщил, что неизвестный устроил стрельбу в колледже.

После того, как инспекторы поднялись на второй этаж здания, преступник открыл огонь по ним. Его удалось заблокировать в аудитории, после чего он выстрелил в себя и скончался.

Из колледжа вывели всех педагогов и учащихся. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения по региону, трое пострадавших получили множественные огнестрельные ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.

Стрелявший в колледже Благовещенска - студент

Как, в свою очередь, сообщило издание "Амур.инфо", "стрелявшему - 18 лет", он был студентом четвертого курса. Во время занятия молодой человек вышел в туалет и вернулся уже с ружьем. На момент ЧП в аудитории находилось около 20 человек. Когда преступник открыл огонь, учащиеся начали разбегаться, одной из преподавательниц удалось покинуть здание и вызвать полицию. По словам очевидцев, к колледжу вскоре были стянуты не менее пяти экипажей полиции, ОМОН, кинологи с собаками, а также машина скорой помощи.

На место происшествия также прибыла мэр Благовещенска Валентина Калита. По информации пресс-службы администрации города, она созывает внеочередное совещание для принятия мер по усилению безопасности в других образовательных учреждениях.

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    Первые звонки о выстрелах поступили в службу спасения около 13:00 по местному времени (23:00 мск). Уже через две минуты на место прибыли наряды полиции. Они рекомендовали населению выбирать маршруты объезда и начали обследовать здание.

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    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

    Люди в панике выбегали из здания

    Сотрудники видеохостинговой компании в панике выбегали из здания с поднятыми над головой руками. Некоторые из находившихся внутри постарались забаррикадироваться в офисах. В соцсетях они писали, что слышат выстрелы и видят спешащих наружу коллег.

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    Есть раненые

    На место прибыли пожарные и спасатели. Шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини сообщил, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Трое с огнестрельными ранениями - две женщины и мужчина в критическом состоянии - были доставлены в Центральную больницу Сан-Франциско. Еще один человек получил механическую травму ноги.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (Getty Images/J. Sullivan)

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    Преступница могла покончить с собой

    В ходе спецоперации полиция нашла в одной из комнат женщину, предположительно открывшую стрельбу. По предварительной информации, "она покончила с собой". Следователи считают, что она проникла в здание с территории кафетерия. Речь не идет об акте терроризма. По одной из версий, преступница мстила своему бойфренду.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (Reuters/Instagram/Dirtdavisthe3rd)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

    Слова сочувствия и поддержки

    Со словами сочувствия обратился к пострадавшим президент США Дональд Трамп: "Наши мысли и молитвы со всеми, кто оказался вовлечен в этот инцидент. Спасибо нашим феноменальным сотрудникам правоохранительных органов и службам неотложного реагирования". Гендиректор Google Inc. Сундар Пичаи назал произошедшее "ужасным актом насилия".

    Автор: Екатерина Венкина


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