Студенты-иностранцы в Германии: какие у них проблемы

В Германии опубликованы результаты исследования о студентах немецких вузов. На сей раз в фокусе - иностранцы.
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