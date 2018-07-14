 Студенты-иностранцы в Германии: какие у них проблемы | Учеба | DW | 16.07.2018

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Учеба

Студенты-иностранцы в Германии: какие у них проблемы

В Германии опубликованы результаты исследования о студентах немецких вузов. На сей раз в фокусе - иностранцы.

  • Студенты в Берлине

    Студенты-иностранцы в Германии

    Чтобы лучше узнать об актуальной жизненной ситуации студентов в Германии, Немецкое общество содействия учащимся вузов раз в четыре года проводит среди них опрос. Важное место в исследовании отводится тем, кто приехал из-за рубежа. В 2016 было опрошено свыше 4000 студентов-иностранцев из 248 вузов. Сейчас опубликованы результаты. Жилье, подработка, доходы… Рассмотрим основные тенденции.

  • Иностранцы в немецких вузах

    Студенты-иностранцы в Германии

    В 2016 году в Германии обучались 252000 иностранцев - 9 процентов от всех студентов. Половина - европейцы. Четверть - из Восточной Европы, треть - из Азии. 11 процентов - из США, 9 процентов - из Африки. Для половины опрошенных Германия изначально была фаворитом при выборе страны, где они хотели пройти обучение. Далее следуют США и Великобритания.

  • Лекция по математике в Берлине

    Студенты-иностранцы в Германии

    По сравнению с немцами иностранные учащиеся чаще выбирают в Германии "мятные" специальности (MINT) - почти каждый второй. 28 процентов изучают инженерное дело, 22 процента - математику или естественные науки, 17 процентов - право или экономику, 8 процентов - общественные науки, психологию или педагогику. Число тех, кто выбирает медицину, среди немцев и иностранцев одинаковое: 6 процентов.

  • Поиск жилья в Германии

    Студенты-иностранцы в Германии

    По сравнению с 2012 годом, когда проводился предыдущий опрос, найти приемлемое по цене жилье иностранным студентам в Германии стало еще труднее. Сейчас эта проблема знакома 60 процентам опрошенных. Немецкое общество по поддержке учащихся вузов называет поиск жилья самой большой из всех трудностей, которые иностранцам приходится преодолевать во время учебы.

  • Студенческое общежитие в Кельне

    Студенты-иностранцы в Германии

    Больше трети иностранцев снимают комнату в студенческом общежитии. Однако претендентов на место в общежитии гораздо больше, поскольку это самый дешевый вид жилья в Германии. Например, в Кельне (на фото) комната стоит от 141 евро в месяц. Но если общее число учащихся в немецких вузах за последние десять лет выросло на 43 процента, то мест в общежитиях стало лишь на 7 процентов больше.

  • Квартплата в Германии

    Студенты-иностранцы в Германии

    Треть студентов-иностранцев снимают комнату в студенческой коммуналке, 12 процентов арендуют квартиру. Квартплата в среднем составляет 340 евро. Выше всего расходы у того, кто предпочитает отдельное жилье: около 470 евро в месяц.

  • На курсах немецкого языка в Боннском университете

    Студенты-иностранцы в Германии

    Треть студентов признались в том, что им трудно изъясняться на немецком языке и общаться с местным населением. Каждый пятый иностранец приезжает на учебу в Германию вообще без знаний немецкого. 60 процентов посещают языковые курсы уже во время учебы. 38 процентов (в основном студенты магистратуры) проходят обучение на английском языке.

  • Общение с немецкими студентами

    Студенты-иностранцы в Германии

    В то же время по сравнению с 2012 годом число тех, кто испытывает проблемы в общении с немецкими однокурсниками, сократилось с 41 до 28 процентов, так же как и тех, кому трудно ориентироваться в немецкой образовательной системе. Этому способствуют вводные семинары для новичков, курсы немецкого и консультации тьютеров, в роли которых выступают тоже студенты.

  • Библиотека Потсдамского университета

    Студенты-иностранцы в Германии

    Студенты из стран с более низкими доходами населения чаще делают выбор в пользу магистерских программ. Студенты из стран с более развитой экономикой обучаются скорее по бакалаврским программам или приезжают на семестр по обмену. Каждый десятый пишет диссертацию. У 63 процентов до учебы в Германии уже был диплом о высшем образовании.

  • В университете Констанца

    Студенты-иностранцы в Германии

    Примерно половина иностранцев в немецких вузах - девушки. Больше всего их среди студентов из Восточной Европы и Восточной Азии. Средний возраст студентов - 26 лет. Три четверти - одиночки. По сравнению с немцами среди иностранцев больше тех, кто уже обзавелся своей семьей, - 14 процентов. У половины из них уже есть дети.

  • Студент и деньги

    Студенты-иностранцы в Германии

    Нехватка денег - вторая по серьезности проблема, с которой сталкиваются иностранные учащиеся в Германии. В среднем ежемесячный бюджет бакалавров и магистров составляет 776 евро - примерно на 140 евро меньше, чем у студентов-немцев. В распоряжении аспирантов около 1200 евро в месяц. 63 процентам финансовую поддержку оказывают родители.

  • Студенческая подработка

    Студенты-иностранцы в Германии

    По закону студентам-иностранцам в Германии разрешается подрабатывать 120 полных или 240 неполных дней в году. Этой возможностью активно пользуется почти половина из них. На учебу и подработку у иностранцев уходит 46 часов в неделю - это на четыре с половиной часа больше, чем у немецких сверстников. 22 процента получают стипендию.

    Автор: Татьяна Вайнман


  • Студенты в Берлине

    Студенты-иностранцы в Германии

    Чтобы лучше узнать об актуальной жизненной ситуации студентов в Германии, Немецкое общество содействия учащимся вузов раз в четыре года проводит среди них опрос. Важное место в исследовании отводится тем, кто приехал из-за рубежа. В 2016 было опрошено свыше 4000 студентов-иностранцев из 248 вузов. Сейчас опубликованы результаты. Жилье, подработка, доходы… Рассмотрим основные тенденции.

  • Иностранцы в немецких вузах

    Студенты-иностранцы в Германии

    В 2016 году в Германии обучались 252000 иностранцев - 9 процентов от всех студентов. Половина - европейцы. Четверть - из Восточной Европы, треть - из Азии. 11 процентов - из США, 9 процентов - из Африки. Для половины опрошенных Германия изначально была фаворитом при выборе страны, где они хотели пройти обучение. Далее следуют США и Великобритания.

  • Лекция по математике в Берлине

    Студенты-иностранцы в Германии

    По сравнению с немцами иностранные учащиеся чаще выбирают в Германии "мятные" специальности (MINT) - почти каждый второй. 28 процентов изучают инженерное дело, 22 процента - математику или естественные науки, 17 процентов - право или экономику, 8 процентов - общественные науки, психологию или педагогику. Число тех, кто выбирает медицину, среди немцев и иностранцев одинаковое: 6 процентов.

  • Поиск жилья в Германии

    Студенты-иностранцы в Германии

    По сравнению с 2012 годом, когда проводился предыдущий опрос, найти приемлемое по цене жилье иностранным студентам в Германии стало еще труднее. Сейчас эта проблема знакома 60 процентам опрошенных. Немецкое общество по поддержке учащихся вузов называет поиск жилья самой большой из всех трудностей, которые иностранцам приходится преодолевать во время учебы.

  • Студенческое общежитие в Кельне

    Студенты-иностранцы в Германии

    Больше трети иностранцев снимают комнату в студенческом общежитии. Однако претендентов на место в общежитии гораздо больше, поскольку это самый дешевый вид жилья в Германии. Например, в Кельне (на фото) комната стоит от 141 евро в месяц. Но если общее число учащихся в немецких вузах за последние десять лет выросло на 43 процента, то мест в общежитиях стало лишь на 7 процентов больше.

  • Квартплата в Германии

    Студенты-иностранцы в Германии

    Треть студентов-иностранцев снимают комнату в студенческой коммуналке, 12 процентов арендуют квартиру. Квартплата в среднем составляет 340 евро. Выше всего расходы у того, кто предпочитает отдельное жилье: около 470 евро в месяц.

  • На курсах немецкого языка в Боннском университете

    Студенты-иностранцы в Германии

    Треть студентов признались в том, что им трудно изъясняться на немецком языке и общаться с местным населением. Каждый пятый иностранец приезжает на учебу в Германию вообще без знаний немецкого. 60 процентов посещают языковые курсы уже во время учебы. 38 процентов (в основном студенты магистратуры) проходят обучение на английском языке.

  • Общение с немецкими студентами

    Студенты-иностранцы в Германии

    В то же время по сравнению с 2012 годом число тех, кто испытывает проблемы в общении с немецкими однокурсниками, сократилось с 41 до 28 процентов, так же как и тех, кому трудно ориентироваться в немецкой образовательной системе. Этому способствуют вводные семинары для новичков, курсы немецкого и консультации тьютеров, в роли которых выступают тоже студенты.

  • Библиотека Потсдамского университета

    Студенты-иностранцы в Германии

    Студенты из стран с более низкими доходами населения чаще делают выбор в пользу магистерских программ. Студенты из стран с более развитой экономикой обучаются скорее по бакалаврским программам или приезжают на семестр по обмену. Каждый десятый пишет диссертацию. У 63 процентов до учебы в Германии уже был диплом о высшем образовании.

  • В университете Констанца

    Студенты-иностранцы в Германии

    Примерно половина иностранцев в немецких вузах - девушки. Больше всего их среди студентов из Восточной Европы и Восточной Азии. Средний возраст студентов - 26 лет. Три четверти - одиночки. По сравнению с немцами среди иностранцев больше тех, кто уже обзавелся своей семьей, - 14 процентов. У половины из них уже есть дети.

  • Студент и деньги

    Студенты-иностранцы в Германии

    Нехватка денег - вторая по серьезности проблема, с которой сталкиваются иностранные учащиеся в Германии. В среднем ежемесячный бюджет бакалавров и магистров составляет 776 евро - примерно на 140 евро меньше, чем у студентов-немцев. В распоряжении аспирантов около 1200 евро в месяц. 63 процентам финансовую поддержку оказывают родители.

  • Студенческая подработка

    Студенты-иностранцы в Германии

    По закону студентам-иностранцам в Германии разрешается подрабатывать 120 полных или 240 неполных дней в году. Этой возможностью активно пользуется почти половина из них. На учебу и подработку у иностранцев уходит 46 часов в неделю - это на четыре с половиной часа больше, чем у немецких сверстников. 22 процента получают стипендию.

    Автор: Татьяна Вайнман


Смотрите также:
Экскурсия по общежитиям Бонна

  • Общежитие Augustinushaus в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    Жилье по карману

    Большинство студенческих общежитий в Германии являются государственными. Желающие получить место в одном из них выстраиваются в очереди. Что вполне понятно: по сравнению с частным такое жилье не ударит по карману. Например, за эти 11 квадратных метров в общежитии Бонна студент платит 217 евро в месяц.

  • Общежитие Am Wichelshof в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    Рядом с вузом

    Сегодня в немецких общежитиях живут 10 процентов студентов. Наибольшим спросом такое жилье пользуется у первокурсников и иностранцев. Больше всего общежитий - в Кельне, Берлине, Мюнхене, Штутгарте и Бонне. В Бонне 32 общежития. Каждый второй их житель - из-за рубежа. Расположение вблизи университета - еще одно преимущество. Например, это боннское общежитие стоит рядом с факультетом педагогики.

  • Общежитие Am Wichelshof в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    В хорошем состоянии

    За шесть минут отсюда можно добраться на автобусе до центра города. Восьмиэтажное здание 1963 года постройки было полностью обновлено. Это видно и по холлу с почтовыми ящиками. Сегодня здесь 156 отдельных комнат для студентов с общими кухней и санузлом, а также четыре комнаты с умывальником.

  • Общежитие Am Wicheslhof в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    Каждому - по шкафчику

    Зачастую комнаты в общежитиях сдаются уже с мебелью. Но если кровать, шкаф и рабочий стол все же придется покупать самому, то в кухне необходимое оборудование в любом случае будет. Отдельный шкафчик для еды и посуды вам обеспечен. А вот устанавливать свой холодильник в целях безопасности разрешают далеко не во всех общежитиях.

  • Общежитие на Киршаллее в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    В стиле модерн

    Эта боннская вилла эпохи модерна в престижном районе Поппельсдорф - тоже общежитие. С 1982 года здесь живут студенты. Впрочем, для любителей старины созданы все современные условия. Комнаты сдаются с мебелью. В них есть интернет и кабельное телевидение.

  • Общежитие на Киршаллее в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    В стиле модерн

    Минимальный размер комнаты на одного человека - 9 квадратных метров. Обойдется такое жилье в 195 евро. Стоимость студии на двоих с мини-кухней - от 311 евро в месяц. В этом случае в распоряжении студентов 30 квадратов.

  • Общежитие на Киршаллее в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    Коммуналка

    В этом современном здании по соседству студенческое жилье организовано по принципу коммуналок.

  • Общежитие на Киршаллее в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    Ужин на троих

    В коммунальной квартире у каждого жильца своя комната. Обычно такое жилье рассчитано на троих-пятерых человек. Делить с остальными придется санузел и кухню.

  • Общежитие Römerlager в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    Все включено

    Студия на одного человека с мини-кухней и душем - еще один распространенный формат жилья. Правда, такая комната будет стоить немного дороже. Например, в этом боннском общежитии на набережной Рейна 18 квадратных метров обойдутся в 260 евро. В стоимость входят расходы на отопление, электричество и воду. Впрочем, это относится ко всем государственным общежитиям в Германии.

  • Общежитие Römerlager в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    В мини-формате

    Так выглядит мини-кухня, или кухонная ниша (Kochnische). Кстати, украшать плакатами разрешается только свою комнату. В целом, независимо от города, заявку на общежитие следует подавать в режиме онлайн - на сайте местного отделения Общества по поддержке учащихся вузов (Studentenwerk). Больше шансов получить комнату у того, кто отметит сразу несколько вариантов.

  • Общежитие Römerlager в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    Для вечеринок

    Немецкое общежитие не ограничивается комнатой. Студенты ценят и его инфраструктуру. Здесь есть помещения со стиральными машинками, велосипедные стоянки, а в некоторых случаях - тренажерные залы и даже гаражи для автомобилей. Но главное - есть помещения, где можно вечером собраться, например, на шумную вечеринку. Как этот бар в подвале 17-этажного общежития на севере Бонна.

  • Общежитие на Фердинандштрассе в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    Главное - участие

    Вместе можно посмотреть фильм и поиграть в настольный футбол. За организацию мероприятий отвечают так называемые менторы - студенты, которых путем голосования выбирают сами жильцы.

  • Общежитие для студенческих семей

    Немецкие общежития изнутри

    Малосемейка

    Продуман и вариант для студентов с детьми. В этом общежитии в Поппельсдорфе есть квартиры с числом комнат от двух до четырех. Жилая площадь составляет 45-90 квадратных метров. Пять процентов немецких студентов становятся родителями во время учебы.

  • Общежитие для семей в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    С видом на Бонн

    Условия в таких общежитиях максимально приближены к домашним, вплоть до возможности уютно позавтракать на балконе. Жилье для студентов с детьми есть в большинстве университетских городов. Помимо общежитий в задачи Общества по поддержке учащихся вузов также входит обустройство игровых площадок и организация детских садов.

    Автор: Татьяна Вайнман


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Ссылка на исследование о студентах-иностранцах в Германии

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Как готовятся к экзаменам немецкие студенты  

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