 Структура Минэнерго РФ отозвала заказ на покупку наклеек ″Обама чмо″ | Новости из Германии о России | DW | 07.02.2020

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Россия

Структура Минэнерго РФ отозвала заказ на покупку наклеек "Обама чмо"

Ведомственная охрана министерства энергетики РФ хотела приобрести наклейки "Обама чмо" по цене примерно 80 рублей в рамках заказа на ремонт и техобслуживание автомобилей. Теперь это назвали "технической ошибкой".

Владимир Путин и Барак Обама на саммите G20 в Мексике

Владимир Путин и Барак Обама на саммите G20 в Мексике (Фото из архива)

Федеральное государственное унитарное предприятие "Ведомственная охрана" министерства энергетики России, которое охраняет ведомственные объекты, в пятницу, 7 февраля, отозвало заказ на покупку наклеек "Обама чмо" для машин своего Северо-Кавказского филиала. Электронный заказ на ремонт и техническое обслуживание 10 автомобилей был размещен на портале госзакупок 17 января.

Контекст

Своим первым визитом в Москву президент США Барак Обама намеревался инициировать "перезагрузку" российско-американских отношений. Итоги этой поездки выглядят обнадеживающе, но не более того, считает Инго Маннтойфель. (08.07.2009)

В Брюсселе завершился саммит G7. Главной темой был кризис на Украине и санкции против России. На словах участники саммита едины, на деле единства нет, считает Кристоф Хассельбах. (05.06.2014)

Как отмечает интернет-издание "Открытые медиа", наклейка фигурирует в списке закупаемых расходных материалов. "Заказчик даже сравнил в документации цены на такие наклейки от трех разных поставщиков, и указал ее среднюю цену - 81 рубль", - отмечает издание.

На запрос "Открытых медиа" юрист Северо-Кавказского филиала "Ведомственной охраны" объяснил появление наклейки в списке закупаемых товаров технической ошибкой или "ошибкой текстового редактора вроде Т9". В свою очередь пресс-служба Минэнерго РФ распространила официальный комментарий, в котором назвала наличие таких наклеек в перечне "технической ошибкой и недосмотром соответствующих служб предприятия". "Должностные лица, ответственные за допущенные ошибки, понесут ответственность в соответствии с законодательством", - указано в заявлении.

Наклейки "Обама чмо" до сих продают в России

"Открытые медиа" напомнили, что наклейки и плакаты со словами "Обама чмо" стали популярны в 2014-2015 годах, после того как США под руководством тогдашнего президента Барака Обамы инициировали введение санкций в отношении России. Издание Snob.ru в 2015 году даже признало это выражение "антиязыком года". Хотя Барака Обаму на посту президента США еще в январе 2017 года сменил Дональд Трамп, наклейки с этим слоганом до сих пор предлагают многиероссийские интернет-магазины.

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    Автор: Настасья Штраухлер, Александра Елкина


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