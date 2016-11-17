Структура Минэнерго РФ отозвала заказ на покупку наклеек "Обама чмо"

Федеральное государственное унитарное предприятие "Ведомственная охрана" министерства энергетики России, которое охраняет ведомственные объекты, в пятницу, 7 февраля, отозвало заказ на покупку наклеек "Обама чмо" для машин своего Северо-Кавказского филиала. Электронный заказ на ремонт и техническое обслуживание 10 автомобилей был размещен на портале госзакупок 17 января.

Как отмечает интернет-издание "Открытые медиа", наклейка фигурирует в списке закупаемых расходных материалов. "Заказчик даже сравнил в документации цены на такие наклейки от трех разных поставщиков, и указал ее среднюю цену - 81 рубль", - отмечает издание.

На запрос "Открытых медиа" юрист Северо-Кавказского филиала "Ведомственной охраны" объяснил появление наклейки в списке закупаемых товаров технической ошибкой или "ошибкой текстового редактора вроде Т9". В свою очередь пресс-служба Минэнерго РФ распространила официальный комментарий, в котором назвала наличие таких наклеек в перечне "технической ошибкой и недосмотром соответствующих служб предприятия". "Должностные лица, ответственные за допущенные ошибки, понесут ответственность в соответствии с законодательством", - указано в заявлении.

Наклейки "Обама чмо" до сих продают в России

"Открытые медиа" напомнили, что наклейки и плакаты со словами "Обама чмо" стали популярны в 2014-2015 годах, после того как США под руководством тогдашнего президента Барака Обамы инициировали введение санкций в отношении России. Издание Snob.ru в 2015 году даже признало это выражение "антиязыком года". Хотя Барака Обаму на посту президента США еще в январе 2017 года сменил Дональд Трамп, наклейки с этим слоганом до сих пор предлагают многиероссийские интернет-магазины.

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